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Avrupa Uzay Ajansı fotoğrafladı: 'Tuz Gölü'nden geriye sadece tuz kütlesi kaldı'
Avrupa Uzay Ajansı fotoğrafladı: 'Tuz Gölü'nden geriye sadece tuz kütlesi kaldı'
Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olan Tuz Gölü'nun durumu, yeni gelen uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. Avrupa Uzay Ajansı'nın çektiği fotoğrafa... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T16:38+0300
2021-11-05T16:38+0300
multimedya
türkiye
avrupa uzay ajansı (esa)
tarım
tuz gölü
kuraklık
sulama
küresel ısınma
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Dünya'nın en büyük tuzlu su göllerinden biri olan Tuz Gölü, normalde mevsim koşullarına göre büyüyüp küçülürken, göldeki tuzun oluşumu da bu şekilde gerçekleşiyor. Son yıllarda geri çekilen ve kuruyan gölün durumu dikkat çekiyor. İklim değişikliğinin ve artan yanlış tarım yöntemlerinin bir yan etkisi olarak bölgeye her geçen sene daha az su giriyor.
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türkiye, avrupa uzay ajansı (esa), tarım, tuz gölü, kuraklık, sulama, фото, küresel ısınma

Avrupa Uzay Ajansı fotoğrafladı: 'Tuz Gölü'nden geriye sadece tuz kütlesi kaldı'

16:38 05.11.2021
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Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olan Tuz Gölü'nun durumu, yeni gelen uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. Avrupa Uzay Ajansı'nın çektiği fotoğrafa “Geriye sadece tuz kütlesi kaldı” notu düşüldü.
Dünya'nın en büyük tuzlu su göllerinden biri olan Tuz Gölü, normalde mevsim koşullarına göre büyüyüp küçülürken, göldeki tuzun oluşumu da bu şekilde gerçekleşiyor. Son yıllarda geri çekilen ve kuruyan gölün durumu dikkat çekiyor. İklim değişikliğinin ve artan yanlış tarım yöntemlerinin bir yan etkisi olarak bölgeye her geçen sene daha az su giriyor.
© Fotoğraf : Avrupa Uzay Ajansı

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Sentinel-2 uydusu tarafından çekilen fotoğraf, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor. Neredeyse tamamen kuruyan göl, küçük bir su birikintisine dönüştü.

Avrupa Uzay Ajansı&#x27;nın (ESA) Sentinel-2 uydusu tarafından çekilen fotoğraf, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor. Neredeyse tamamen kuruyan göl, küçük bir su birikintisine dönüştü. - Sputnik Türkiye
1/5
© Fotoğraf : Avrupa Uzay Ajansı

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Sentinel-2 uydusu tarafından çekilen fotoğraf, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor. Neredeyse tamamen kuruyan göl, küçük bir su birikintisine dönüştü.

© Fotoğraf : Avrupa Uzay Ajansı

2013 yılının Ağustos ayında yine ESA tarafından uzaydan görüntülenen Tuz Göl'ü, yaz ayları olmasına rağmen büyük bir alan kaplıyor.

2013 yılının Ağustos ayında yine ESA tarafından uzaydan görüntülenen Tuz Göl&#x27;ü, yaz ayları olmasına rağmen büyük bir alan kaplıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© Fotoğraf : Avrupa Uzay Ajansı

2013 yılının Ağustos ayında yine ESA tarafından uzaydan görüntülenen Tuz Göl'ü, yaz ayları olmasına rağmen büyük bir alan kaplıyor.

© İHA / İBRAHİM YETKİN - YASİN CAN-AW449229

Aynı zamanda bilim dünyasına ve turizm sektörüne de sıklıkla ev sahipliği yapan alan, geçtiğimiz yaz yaşanan toplu flamingo ölümleriyle gündeme gelmişti.

Aynı zamanda bilim dünyasına ve turizm sektörüne de sıklıkla ev sahipliği yapan alan, geçtiğimiz yaz yaşanan toplu flamingo ölümleriyle gündeme gelmişti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / İBRAHİM YETKİN - YASİN CAN-AW449229

Aynı zamanda bilim dünyasına ve turizm sektörüne de sıklıkla ev sahipliği yapan alan, geçtiğimiz yaz yaşanan toplu flamingo ölümleriyle gündeme gelmişti.

© AA / İBRAHİM YETKİN - YASİN CAN-AW449229

Küresel ısınmayla birlikte bölgede uygulanan yanlış sulama faaliyetleri nedeniyle gölün kuruduğu belirtildi.

Küresel ısınmayla birlikte bölgede uygulanan yanlış sulama faaliyetleri nedeniyle gölün kuruduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye
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© AA / İBRAHİM YETKİN - YASİN CAN-AW449229

Küresel ısınmayla birlikte bölgede uygulanan yanlış sulama faaliyetleri nedeniyle gölün kuruduğu belirtildi.

© AP Photo

Uzmanlar, gereken önlemlerin alınmaması durumunda Tuz Gölü'nün sadece 30 yıl hayatta kalabileceğini hatırlatıyor.

Uzmanlar, gereken önlemlerin alınmaması durumunda Tuz Gölü&#x27;nün sadece 30 yıl hayatta kalabileceğini hatırlatıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo

Uzmanlar, gereken önlemlerin alınmaması durumunda Tuz Gölü'nün sadece 30 yıl hayatta kalabileceğini hatırlatıyor.

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