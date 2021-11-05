https://tr.sputniknews.com/20211105/avrupa-uzay-ajansi-fotografladi-tuz-golunden-geriye-sadece-tuz-kutlesi-kaldi-1050519224.html

Avrupa Uzay Ajansı fotoğrafladı: 'Tuz Gölü'nden geriye sadece tuz kütlesi kaldı'

Avrupa Uzay Ajansı fotoğrafladı: 'Tuz Gölü'nden geriye sadece tuz kütlesi kaldı'

Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olan Tuz Gölü'nun durumu, yeni gelen uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. Avrupa Uzay Ajansı'nın çektiği fotoğrafa... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T16:38+0300

2021-11-05T16:38+0300

2021-11-05T16:38+0300

multimedya

türkiye

avrupa uzay ajansı (esa)

tarım

tuz gölü

kuraklık

sulama

küresel ısınma

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Dünya'nın en büyük tuzlu su göllerinden biri olan Tuz Gölü, normalde mevsim koşullarına göre büyüyüp küçülürken, göldeki tuzun oluşumu da bu şekilde gerçekleşiyor. Son yıllarda geri çekilen ve kuruyan gölün durumu dikkat çekiyor. İklim değişikliğinin ve artan yanlış tarım yöntemlerinin bir yan etkisi olarak bölgeye her geçen sene daha az su giriyor.

tuz gölü

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2021

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türkiye, avrupa uzay ajansı (esa), tarım, tuz gölü, kuraklık, sulama, фото, küresel ısınma