https://tr.sputniknews.com/20211105/avusturya-rusyayla-havayolu-ulasimindaki-tum-kisitlamalari-kaldiriyor-1050509353.html

Avusturya, Rusya'yla havayolu ulaşımındaki tüm kısıtlamaları kaldırıyor

Avusturya, Rusya'yla havayolu ulaşımındaki tüm kısıtlamaları kaldırıyor

Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart, pandemi nedeniyle Rusya'ya havayolu ulaşımına getirilen tüm kısıtlamaların 9 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T12:58+0300

2021-11-05T12:58+0300

2021-11-05T13:02+0300

koronavirüs

rusya

avusturya

vize

ulaşım

havalimanı

koronavirüs

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Rusya'nın Avusturya'yla havayolu ulaşımındaki tüm kısıtlamaları 9 Kasım'dan itibaren kaldırma kararı almasına Viyana'da aynı şekilde bir karşılık geldi. Sputnik'e demeç veren Linhart, "Rusya'nın önerisini memnuniyetle karşılıyoruz ve buna cevaben havayolu ulaşımındaki tüm kısıtlamaları kaldırıyoruz. Elbette ülkeye giriş kuralları değişmeden kalmaya devam edecek" dedi. Avusturya, temmuz ayında Rusya'yı 'kırmızı' listeye alarak sadece eğitim, tedavi veya iş için gelen Rusların ülkeye alınmasını kararlaştırmıştı. Şu anda Rusya'dan Avusturya'ya giden kişiler, ülkeye turistik vize de dahil her türlü vizeyle giriş yapabiliyor. Ancak AB veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış aşılardan biriyle aşılama yapıldığına dair sertifika sunulmaması halinde bu kişilerin 10 gün karantinaya girmesi gerekiyor.Karantina süresi, 6. günde negatif test verilmesi durumunda da sona erdirilebiliyor. Rusya hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Rusya'nın Avusturya'yla havayolu ulaşımındaki tüm kısıtlamaları 9 Kasım'dan itibaren kaldıracağını duyurmuştu.

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rusya, avusturya, vize, ulaşım, havalimanı, koronavirüs