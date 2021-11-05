https://tr.sputniknews.com/20211105/bagimsiz-tayvan-yanlilarini-suclu-ilan-eden-pekin-cine-giris-ve-is-yapma-yasagiyla-cezalandirdi-1050520240.html

'Bağımsız Tayvan yanlılarını' suçlu ilan eden Pekin, Çin'e giriş ve iş yapma yasağıyla cezalandırdı

'Bağımsız Tayvan yanlılarını' suçlu ilan eden Pekin, Çin'e giriş ve iş yapma yasağıyla cezalandırdı

ABD ile AB'nin Tayvan manevralarına karşı cezayı bağımsız Tayvan yanlılarına kesen Pekin, bu kategoriye giren kişilerin Çin'e girişini, Çin'le iş yapmasını... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T16:55+0300

2021-11-05T16:55+0300

2021-11-05T16:55+0300

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Çin'in Tayvan'a saldırması halinde ABD'nin Tayvan'ın savunmasına koşma taahhüdünden' söz etmesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'Tayvan'ın BM'ye üye alınmasını' savunması, Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyetin ilk kez Tayvan'a resmi ziyaret düzenleyip 'AB-Tayvan ortaklığı' temenni etmesinin taarruzu altındaki Pekin'den karşı hamle geldi.Batılı ülkelerin Tayvan manevralarını 'tek Çin ilkesinin ihlali ve Çin'in iç işlerine karışılması' olarak göre Pekin, 'Tayvan'ın bağımsızlığı yanlılarına' karşı harekete geçirdiğini duyurdu.Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi, Tayvan bağımsızlığı yanlılarının 'suçlu' kategorisine alındığı ve ceza olarak Çin anakarası ile Hong Kong ve Macau'ya girişlerinin yasaklandığı açıklaması yaptı:"Tayvan bağımsızlığının inatçı destekçilerine yasaya uygun olarak disiplin yaptırımları uygulayacak olan Çin makamları, onlarla ailelerinin Çin anakarasına ve ayrıca Hong Kong ve Macau özel idari bölgelerine girmelerini yasaklayacak" diyen açıklamaya göre bu kişiler 'ömür boyu cezai sorumluluk taşıyacak ve anakaradan kişiler ve kurumlarla işbirliği yapamayacak, ne onlar ne de onları finanse eden kişilerle kurumlar anakaradan parasal olarak yararlanamayacak'.Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, Parlamento Başkanı You Si-kun ve Dışişleri Bakanı Joseph Wu'yu 'Tayvan'ın bağımsızlığını inatla destekleyen kişiler' olarak adlandıran Ofis, böylece bu kategoriye giren kişilerin listesinin oluşturulduğunu ilk kez kamuoyuyla paylaştı.Çin'in bu kişilere karşı 'gerekli diğer önlemleri de alacağını' söyleyen Ofis Sözcüsü, "Çin'in Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlere vermek istediği mesaj şu : Atalarını unutan, vatana ihanet eden ve ülkeyi bölenlerin sonu asla iyi olmayacak, halk tarafından reddedilecek ve tarih tarafından yargılanacak."Bu cezalandırma, lafta kalacak boş bir tehdit değil. Zira Tayvanlı siyasilerin seçim kampanyalarının finansmanı, kısmen şirketlerin bağışlarından geliyor. Çok sayıda Tayvanlı şirket ise karlarını Çin anakarasıyla iş yapmaktan elde ediyor. Halihazırda Çin anakarasında on binlerce Tayvanlı çalışıyor.ABD'nin 1949'dan beri Çin'den tek taraflı şekilde ayrı yönetilen Tayvan'la savunma paktı bulunmazken, geçen ay Biden 'Çin'in Tayvan'a saldırması halinde ABD'nin Tayvan'ın savunmasına koşup koşmayacağı' sorusuna "Evet, bunu yapma taahhüdümüz var" yanıtını vermişti. Washington'ın son olarak 2 milyar dolarlık askeri yardım açıkladığı Tayvan da topraklarında Amerikan birliklerinin varlığını doğruladı.Bu yüzden Washington-Pekin gerilimi tırmandıkça tırmanırken, AP heyetinin Taipei ziyaretinde Tayvan Devlet Başkanı'na "Yalnız değilsiniz, sizin yanınızdayız" demesi de AB-Çin ilişkilerini gerdi.

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