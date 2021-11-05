https://tr.sputniknews.com/20211105/bakan-pakdemirli-pestisit-nedeni-ile-rusyadan-geri-donen-urun-yok-1050505280.html

Bakan Pakdemirli: Pestisit nedeni ile Rusya’dan geri dönen ürün yok

Bakan Pakdemirli: Pestisit nedeni ile Rusya’dan geri dönen ürün yok

Rusya’ya ihraç edilen gıda ürünlerinde pestisit nedeni ile yaşanan sorunların aşılması için, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Rusya Federasyonu Federal... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T11:02+0300

2021-11-05T11:02+0300

2021-11-05T11:02+0300

türkiye

rusya hayvan ve bitki karantina servisi (rosselkhoznadzor)

narenciye

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

bekir pakdemirli

tarım ve orman bakanlığı

ihracat

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Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen gıda ürünlerinin pestisit kalıntısı nedeni ile geri gönderilmesinin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) yetkilileri arasında pestisitlerin güvenli kullanımına ilişkin görüşme gerçekleşti.Türk ve Rus yetkililer arasında gerçekleşen görüşmede Rosselkhoznadzor’un 27 Ağustos 2021 tarihinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği taslak protokol metni üzerinde değerlendirme yapıldı. Protokolün genel kuralları hakkında taraflar görüş alışverişinde bulundu.Bakan Pakdemirli’ye pestisitler sorulduTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye pestisitlerle ilgili soru TBMM’de, müsilaj sorununun araştırılması komisyonunda, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun tarafından soruldu. Aygun “Geçtiğimiz günlerde yine Rusya mandalinaları geri gönderdi pestisitten dolayı. Şimdi, çevreye zararlı kimyasallar. Bu bizim şu anda yumuşak karnımız. Avrupa’nın on beş yıl önce bunu yasakladığı ürünler var. Nedir bunlara baktığımızda: Novaluron, Fenbutatin-oksit, Fluazifop on beş yıl önce yasaklanmış ama biz de ne zaman yasaklanacak?” sorusunu yöneltildi.‘Narenciyeyle ilgili sorun yok’Aygun’un bu sorusuna cevap veren Pakdemirli, pestisit nedeni ile bir ürünün geri gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirterek “ Pestisit le ilgili Rusya’yla arkadaşlarımın toplantısı gerçekleşti. Narenciyeyle ilgili sorun olup olmadığını sorduk, resmî bir cevap vermediler ama geri dönen bir ürün yok” yanıtını verdi.‘213 madde yasaklandı’Türkiye’deki pestisit kullanımı ve alınan önlemler hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli “2009’dan beri de 213 tane madde yasakladık, hâlâ da yasaklayarak gidiyoruz. Bir de şu var: Bu yasaklamalarla ilgili bazen zaman tanıyoruz, bu eleştiriliyor olabilir ama burada bu işin ticaretini yapanlara da nefes aldırmak anlamında bu zamanlar maalesef tanınıyor. Öteki türlü de bu defa piyasadan çok büyük şikâyet geliyor: 'Benim depomda şu vardı, şurada bu vardı'. En azından bir geç iş dönemi tanıyor. Bunları tanımadığınız zaman da karşılığında çok ciddi bir şikâyetle size dönebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211029/rus-denetci-urunlerinin-alimi-durdurulan-mandalina-ureticisinin-turkiyedeki-tesisini-inceleyecek-1050303309.html

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rusya hayvan ve bitki karantina servisi (rosselkhoznadzor), narenciye, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı, ihracat