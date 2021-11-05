Bakan Yanık: Avrupa'da yükselen başörtüsünü kısıtlayıcı eylemleri kaygıyla izliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fransa'nın Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirmesine ilişkin açıklama yaptı.Bakan Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Müslüman kadınların inanç ve kıyafetleriyle ilgili yaşadıkları hak kayıplarının dile getirilmesine dahi tahammülü olmayan devletlerin demokrasi söylemini tutarsız buluyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fransa'nın Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirmesine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz. Müslüman kadınların inanç ve kıyafetleriyle ilgili yaşadıkları hak kayıplarının dile getirilmesine dahi tahammülü olmayan devletlerin demokrasi söylemini tutarsız buluyoruz."