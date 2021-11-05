https://tr.sputniknews.com/20211105/bakan-yanik-avrupada-yukselen-basortusunu-kisitlayici-eylemleri-kaygiyla-izliyoruz-1050498068.html

Bakan Yanık: Avrupa'da yükselen başörtüsünü kısıtlayıcı eylemleri kaygıyla izliyoruz

Bakan Yanık: Avrupa'da yükselen başörtüsünü kısıtlayıcı eylemleri kaygıyla izliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Müslüman kadınların inanç ve kıyafetleriyle ilgili yaşadıkları hak kayıplarının dile getirilmesine dahi tahammülü... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

avrupa

fransa

başörtü

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fransa'nın Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirmesine ilişkin açıklama yaptı.Bakan Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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avrupa, fransa, başörtü, derya yanık