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Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez
Al Sadd CEO'su Turki Al- Ali, İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in Barcelona ile anlaştığını açıkladı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T14:02+0300
2021-11-05T14:02+0300
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252
60
xavi hernandez, barcelona

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez

14:02 05.11.2021
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Al Sadd CEO'su Turki Al- Ali, İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in Barcelona ile anlaştığını açıkladı.
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