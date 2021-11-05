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https://tr.sputniknews.com/20211105/barcelonanin-yeni-teknik-direktoru-xavi-hernandez-1050512564.html
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez
Al Sadd CEO'su Turki Al- Ali, İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in Barcelona ile anlaştığını açıkladı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T14:02+0300
2021-11-05T14:02+0300
2021-11-05T14:02+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
xavi hernandez, barcelona
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez
Ayrıntılar geliyor
Al Sadd CEO'su Turki Al- Ali, İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in Barcelona ile anlaştığını açıkladı.