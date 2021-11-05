Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Pfizer'den de Kovid ilacı: Yüksek riskli kişilerde hastaneye yatma-ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211105/bill-gates-turkiyedeki-yat-personeline-uc-arac-dolusu-cicek-ve-hediye-gonderdi-1050510139.html
Bill Gates, Türkiye'deki yat personeline üç araç dolusu çiçek ve hediye gönderdi
Bill Gates, Türkiye'deki yat personeline üç araç dolusu çiçek ve hediye gönderdi
Yatları Bodrum'a ve bir süre tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılan Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, yatların... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T13:14+0300
2021-11-05T13:15+0300
bill gates
yaşam
hediye
yat
çiçek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050510114_0:15:2620:1489_1920x0_80_0_0_b9d302d2ad7f13968f98875b57c185e1.jpg
Türkiye'de yat gezisi yapan milyarder Bill Gates, tatilini geçirdiği yatlar ilçeden ayrılmadan önce yat personeline çiçek ve çeşitli hediyeler gönderdi.Sözcü'den Yaşar Anter'in aktardığına göre, dün akşam saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'ndeki gemi yanaşma iskelesinde demirleyen ve yaklaşık 14 tanker akaryakıt takviyesi yapan Flying Fox yatının personeline 3 araç dolusu çiçek ve hediyeler gitti.Bu jestin Bill Gates'in danışmanları tarafından organize edildiği belirtildi. Araçlardan indirilen çiçeklerin ve hediyelerin yata taşınması yaklaşık 20 dakika sürdü.Öte yandan Flying Fox yatının Bodrum'dan ayrılarak Kıbrıs Adası'ndaki Limasol kentine hareket ettiği görüldü.Wayfinder ve Lana isimli yatların personelinin önemli bölümü ise izine çıkarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/gates-ve-bezosun-super-yatlarla-yaptigi-turkiye-tatili-iklim-aktivistlerinin-tepkisini-cekti-1050377993.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050510114_308:0:2312:1503_1920x0_80_0_0_b96322ad1ce2e2bda47e6bb7bbf9a748.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bill gates, hediye, yat, çiçek

Bill Gates, Türkiye'deki yat personeline üç araç dolusu çiçek ve hediye gönderdi

13:14 05.11.2021 (güncellendi: 13:15 05.11.2021)
© İHABill Gates, Flying Fox, yat
Bill Gates, Flying Fox, yat - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© İHA
Abone ol
Yatları Bodrum'a ve bir süre tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılan Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, yatların personeline çiçek ve hediyeler gönderdi.
Türkiye'de yat gezisi yapan milyarder Bill Gates, tatilini geçirdiği yatlar ilçeden ayrılmadan önce yat personeline çiçek ve çeşitli hediyeler gönderdi.
Sözcü'den Yaşar Anter'in aktardığına göre, dün akşam saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'ndeki gemi yanaşma iskelesinde demirleyen ve yaklaşık 14 tanker akaryakıt takviyesi yapan Flying Fox yatının personeline 3 araç dolusu çiçek ve hediyeler gitti.
Bu jestin Bill Gates'in danışmanları tarafından organize edildiği belirtildi. Araçlardan indirilen çiçeklerin ve hediyelerin yata taşınması yaklaşık 20 dakika sürdü.
Öte yandan Flying Fox yatının Bodrum'dan ayrılarak Kıbrıs Adası'ndaki Limasol kentine hareket ettiği görüldü.
Wayfinder ve Lana isimli yatların personelinin önemli bölümü ise izine çıkarıldı.
bill gates yatı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
YAŞAM
Gates ve Bezos'un süper yatlarla yaptığı Türkiye tatili iklim aktivistlerinin tepkisini çekti
1 Kasım, 16:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:05AK Partili Özkan: Hasret bitip gelseydi Cumhurbaşkanımız ne yapacağını gösterecekti
14:02Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez
14:02Yoğun bakımdan çıkan Çekya Devlet Başkanı Zeman'dan ilk açıklama: Normalden daha iyi hissediyorum
13:52Pfizer'den de Kovid ilacı: Yüksek riskli kişilerde hastaneye yatma-ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor
13:47Ford, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi: Hükümetin kararına uyan ilk büyük ABD'li üretici oldu
13:39Uzaydan bağlanan astronot, Macron'a dünyayı anlattı: Buradan bakınca üzücü bir görüntü
13:39Avam Kamarası'nda bakana 'Türkiye'nin din özgürlüğü ihlallerine' karşı ne yaptığına dair sorgu sual
13:33‘Yeşil enerji konusunda herkes popülist, süslü cümleler kuruyor ama kimse üzerine düşeni yapmıyor’
13:28Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm
13:24İmamoğlu, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı: 2050 için 14 hedef
13:24'Gel sana sarılayım' deyip kalçasından bıçakladı
13:18Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesini alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek
13:17ESA, uzay uçuşlarında yeniden Soyuz araçlarını kullanmaya başlayabilir
13:15Kardeşinin yazdığı kitaptan: Natalie Wood, Kirk Douglas tarafından cinsel saldırıya uğradı
13:14Bill Gates, Türkiye'deki yat personeline üç araç dolusu çiçek ve hediye gönderdi
13:09Çin'de hava kirliliği rekor seviyede: Otoyol ve oyun alanları kapatıldı
13:03Karar mahkemeden dönmüştü: Sevgilisine kızgın yağ döken sanığa yeniden 14 yıl hapis
13:01Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Stadyumlarda tezahürat yapılırken maske takılmalı
12:59'Saydam' kilise: Yakındaki bir kilisenin silüetine göre inşa edildi, her açıdan farklı görünüyor
12:58Avusturya, Rusya'yla havayolu ulaşımındaki tüm kısıtlamaları kaldırıyor