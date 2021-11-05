https://tr.sputniknews.com/20211105/bill-gates-turkiyedeki-yat-personeline-uc-arac-dolusu-cicek-ve-hediye-gonderdi-1050510139.html

Bill Gates, Türkiye'deki yat personeline üç araç dolusu çiçek ve hediye gönderdi

Bill Gates, Türkiye'deki yat personeline üç araç dolusu çiçek ve hediye gönderdi

Yatları Bodrum'a ve bir süre tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılan Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, yatların... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T13:14+0300

2021-11-05T13:14+0300

2021-11-05T13:15+0300

bill gates

yaşam

hediye

yat

çiçek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050510114_0:15:2620:1489_1920x0_80_0_0_b9d302d2ad7f13968f98875b57c185e1.jpg

Türkiye'de yat gezisi yapan milyarder Bill Gates, tatilini geçirdiği yatlar ilçeden ayrılmadan önce yat personeline çiçek ve çeşitli hediyeler gönderdi.Sözcü'den Yaşar Anter'in aktardığına göre, dün akşam saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'ndeki gemi yanaşma iskelesinde demirleyen ve yaklaşık 14 tanker akaryakıt takviyesi yapan Flying Fox yatının personeline 3 araç dolusu çiçek ve hediyeler gitti.Bu jestin Bill Gates'in danışmanları tarafından organize edildiği belirtildi. Araçlardan indirilen çiçeklerin ve hediyelerin yata taşınması yaklaşık 20 dakika sürdü.Öte yandan Flying Fox yatının Bodrum'dan ayrılarak Kıbrıs Adası'ndaki Limasol kentine hareket ettiği görüldü.Wayfinder ve Lana isimli yatların personelinin önemli bölümü ise izine çıkarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211101/gates-ve-bezosun-super-yatlarla-yaptigi-turkiye-tatili-iklim-aktivistlerinin-tepkisini-cekti-1050377993.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bill gates, hediye, yat, çiçek