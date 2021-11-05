https://tr.sputniknews.com/20211105/bingolde-aksenere-tepki-gosteren-kisiye-turkkandan-kufur-1050524686.html

Bingöl'de Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür

Bingöl'de Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren ve şehit yakını olduğunu öne süren bir kişiyle gerginlik yaşadı. Türkkan'ın... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T19:46+0300

2021-11-05T19:46+0300

2021-11-05T19:59+0300

türkiye

hdp

meral akşener

bingöl

lütfü türkkan

iyi parti

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Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, kendisini karşılayan partililerle birlikte davul ve zurna eşliğinde halay çekti.Akşener, taleplerini dinlediği esnaf ve halkla sohbet etti. Ziyaretlerinde, 23 aydır esnafı gezdiğini, iktidar partisini yermediğini ve kendi partisinin de propagandasını yapmadığını dile getiren Akşener, seçim zamanı geldiğinde hangi parti ikna ederse esnafın o partiye oy vereceğini söyledi.Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuştu. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen kişi, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.Türkkan'dan açıklama: Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlüOlay sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız" ifadelerini kullandı.

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hdp, meral akşener, bingöl, lütfü türkkan, iyi parti