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Bingöl'de Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür
Bingöl'de Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren ve şehit yakını olduğunu öne süren bir kişiyle gerginlik yaşadı. Türkkan'ın... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T19:46+0300
2021-11-05T19:59+0300
türkiye
hdp
meral akşener
bingöl
lütfü türkkan
iyi parti
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Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, kendisini karşılayan partililerle birlikte davul ve zurna eşliğinde halay çekti.Akşener, taleplerini dinlediği esnaf ve halkla sohbet etti. Ziyaretlerinde, 23 aydır esnafı gezdiğini, iktidar partisini yermediğini ve kendi partisinin de propagandasını yapmadığını dile getiren Akşener, seçim zamanı geldiğinde hangi parti ikna ederse esnafın o partiye oy vereceğini söyledi.Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuştu. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen kişi, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.Türkkan'dan açıklama: Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlüOlay sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız" ifadelerini kullandı.
türkiye
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hdp, meral akşener, bingöl, lütfü türkkan, iyi parti

Bingöl'de Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür

19:46 05.11.2021 (güncellendi: 19:59 05.11.2021)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi. Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi. Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren ve şehit yakını olduğunu öne süren bir kişiyle gerginlik yaşadı. Türkkan'ın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuşması kameralar tarafından kaydedildi.
Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, kendisini karşılayan partililerle birlikte davul ve zurna eşliğinde halay çekti.
Akşener, taleplerini dinlediği esnaf ve halkla sohbet etti. Ziyaretlerinde, 23 aydır esnafı gezdiğini, iktidar partisini yermediğini ve kendi partisinin de propagandasını yapmadığını dile getiren Akşener, seçim zamanı geldiğinde hangi parti ikna ederse esnafın o partiye oy vereceğini söyledi.
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.
Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuştu. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen kişi, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Türkkan'dan açıklama: Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü

Olay sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız" ifadelerini kullandı.
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