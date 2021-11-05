https://tr.sputniknews.com/20211105/burcu-esmersoy-galatasarayla-anlasti-1050506132.html

Burcu Esmersoy Galatasaray'la anlaştı

Burcu Esmersoy Galatasaray'la anlaştı

Giyim markası çıkaran Burcu Esmersoy, Galatasaray ile anlaşarak yeni koleksiyon çıkardı. Esmersoy, kendi ürünleri için mankenlik de yaptı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

galatasaray

tasarım

burcu esmersoy

koleksiyon

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Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası Biondina, Galatasaray ile işbirliği yaptı. 27 parçalık Galatasaray x Biondina isimli koleksiyon önceki gün görücüye çıktı.Ünlü sunucu kendi ürünleri için mankenlik yaptı.

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galatasaray, tasarım, burcu esmersoy, koleksiyon