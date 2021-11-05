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https://tr.sputniknews.com/20211105/burcu-esmersoy-galatasarayla-anlasti-1050506132.html
Burcu Esmersoy Galatasaray'la anlaştı
Burcu Esmersoy Galatasaray'la anlaştı
Giyim markası çıkaran Burcu Esmersoy, Galatasaray ile anlaşarak yeni koleksiyon çıkardı. Esmersoy, kendi ürünleri için mankenlik de yaptı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T11:28+0300
2021-11-05T11:28+0300
2021-11-05T11:27+0300
türkiye
galatasaray
tasarım
burcu esmersoy
koleksiyon
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Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası Biondina, Galatasaray ile işbirliği yaptı. 27 parçalık Galatasaray x Biondina isimli koleksiyon önceki gün görücüye çıktı.Ünlü sunucu kendi ürünleri için mankenlik yaptı.
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galatasaray, tasarım, burcu esmersoy, koleksiyon
Burcu Esmersoy Galatasaray'la anlaştı
Giyim markası çıkaran Burcu Esmersoy, Galatasaray ile anlaşarak yeni koleksiyon çıkardı. Esmersoy, kendi ürünleri için mankenlik de yaptı.
Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası Biondina, Galatasaray ile işbirliği yaptı. 27 parçalık Galatasaray x Biondina isimli koleksiyon önceki gün görücüye çıktı.
Ünlü sunucu kendi ürünleri için mankenlik yaptı.