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https://tr.sputniknews.com/20211105/canakkale-bogazi-gemi-gecislerine-kapatildi-1050502237.html
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T08:22+0300
2021-11-05T08:22+0300
2021-11-05T08:21+0300
yaşam
çanakkale
iptal
sefer
sis
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.
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çanakkale, iptal, sefer, sis
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı
Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından
gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki
feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.