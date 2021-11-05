https://tr.sputniknews.com/20211105/canakkale-bogazi-gemi-gecislerine-kapatildi-1050502237.html

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T08:22+0300

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yaşam

çanakkale

iptal

sefer

sis

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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.

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çanakkale, iptal, sefer, sis