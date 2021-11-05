https://tr.sputniknews.com/20211105/ciftlik-bank-davasi-sanigi-fatih-aydin-adliyeye-sevk-edildi-1050502469.html

'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, adliyeye sevk edildi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T08:45+0300

2021-11-05T08:45+0300

2021-11-05T08:44+0300

türkiye

adliye

yargılama

çiftlik bank

mehmet aydın

fatih aydın

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Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, işlemleri tamamlandı.Aydın, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu Adliyesine götürülecek.'Çiftlik Bank' sistemine ilişkin soruşturma kapsamında 'Bankacılık kanununa aykırılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.

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adliye, yargılama, çiftlik bank, mehmet aydın, fatih aydın