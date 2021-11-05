Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'nin ardından Üsküdar'dakiPalet Türk Müziği İlkokulu'na geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'nin ardından Üsküdar'dakiPalet Türk Müziği İlkokulu'na geçti.
Açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve iş insanı Kazım Türker de katıldı.
Açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve iş insanı Kazım Türker de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okula girişinde kendisini selamlayan çocuklarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okula girişinde kendisini selamlayan çocuklarla sohbet etti.
Erdoğan daha sonra Türk müziği enstrümanlarının olduğu bölüm ile okul hakkında bilgi aldı.
Erdoğan daha sonra Türk müziği enstrümanlarının olduğu bölüm ile okul hakkında bilgi aldı.
Sınıfları da gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle ilgilendi. Kemal Batanay 2. Sınıf öğrencileri, şarkı seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklara eşlik etti.
Sınıfları da gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle ilgilendi. Kemal Batanay 2. Sınıf öğrencileri, şarkı seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklara eşlik etti.
Erdoğan, çocuklara kanun enstrümanını çok sevdiğini belirterek, "Kanun seçen öğrenciler var mı?" diye sordu. Erdoğan, kanun seçen öğrencileri tebrik ederek başarı diledi.
Erdoğan, çocuklara kanun enstrümanını çok sevdiğini belirterek, "Kanun seçen öğrenciler var mı?" diye sordu. Erdoğan, kanun seçen öğrencileri tebrik ederek başarı diledi.
Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olan öğrenciler Yusuf Siraç, Yusuf Emir ve Sıddık Ali'yi yanına çağırarak tebrik eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in armağan edeceğini belirttiği hediyelerin takipçisi olmaları tavsiyesinde bulundu. Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Neyzen Sadrettin Özçimi'nin kendi yaptığı bir neyi hediye etti.
Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olan öğrenciler Yusuf Siraç, Yusuf Emir ve Sıddık Ali'yi yanına çağırarak tebrik eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in armağan edeceğini belirttiği hediyelerin takipçisi olmaları tavsiyesinde bulundu. Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Neyzen Sadrettin Özçimi'nin kendi yaptığı bir neyi hediye etti.
Erdoğan daha sonra Neyzen Niyazi Sayın 1. sınıf öğrencilerinin sınıfını da ziyaret etti. Erdoğan, "Gerçekten mutluyum. Böyle bir müzik okulunun yapılmasında emeği geçen Kazım Bey'e, Bilal Bey'e, bu boş alanı doldurmuş olmaları sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Ankara'da bu işin bir üniversitesi var. İnşallah Palet Türk Müziği İlkokulu ve üniversite arasında kurulacak bağlantıyla bu işi çok daha bilimsel olarak geliştirme fırsatını yakalamış olacağız." dedi.
Erdoğan daha sonra Neyzen Niyazi Sayın 1. sınıf öğrencilerinin sınıfını da ziyaret etti. Erdoğan, "Gerçekten mutluyum. Böyle bir müzik okulunun yapılmasında emeği geçen Kazım Bey'e, Bilal Bey'e, bu boş alanı doldurmuş olmaları sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Ankara'da bu işin bir üniversitesi var. İnşallah Palet Türk Müziği İlkokulu ve üniversite arasında kurulacak bağlantıyla bu işi çok daha bilimsel olarak geliştirme fırsatını yakalamış olacağız." dedi.