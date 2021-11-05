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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı
Millet Bahçesinin açılışı için Ümraniye'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle basketbol oynadı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T14:54+0300
2021-11-05T14:54+0300
2021-11-05T15:31+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
basketbol
millet bahçesi
ümraniye
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Ümraniye Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün resmi olarak hizmete açılacak.Açılış öncesi alana gelen Erdoğan, buradaki gençlerle basketbol oynadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'a eşlik etti.Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, o anın görüntülerini Twitter'dan "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basket oynuyor. Ümraniye'mize hoş geldiniz Sn. Cumhurbaşkanım" ifadeleriyle paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı 14:54 05.11.2021 (güncellendi: 15:31 05.11.2021)
Millet Bahçesinin açılışı için Ümraniye'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle basketbol oynadı.
Ümraniye Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün resmi olarak hizmete açılacak.
Açılış öncesi alana gelen Erdoğan, buradaki gençlerle basketbol oynadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'a eşlik etti.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, o anın görüntülerini Twitter'dan "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basket oynuyor. Ümraniye'mize hoş geldiniz Sn. Cumhurbaşkanım" ifadeleriyle paylaştı.