https://tr.sputniknews.com/20211105/danimarka-medyasi-avrupa-savasa-hazir-degil-1050524381.html

Danimarka medyası: Avrupa savaşa hazır değil

Danimarka medyası: Avrupa savaşa hazır değil

Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı Batı-2021’nin, Avrupa’nın olası savaşa hazır olmadığını gösterdiğini belirten Jyllands-Posten gazetesi, Rus füzelerin 10... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T19:32+0300

2021-11-05T19:32+0300

2021-11-05T19:32+0300

savunma

avrupa

rusya

polonya

litvanya

savaş

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Gazetede Per Nyholm imzalı yazıda, Rusya’nın saldırması durumunda, ilk başta Danimarka ve Polonya’nın risk altında olacağı kaydedildi. Söz konusunun, Litvanya ve Polonya arasındaki 100 kilometrelik Suwalki Koridoru olduğu belirtilirken bu küçük sınır parçasının Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’ni Belarus’la birleşme potansiyelini taşıdığı, Rusya ordusunun güçlü tarafı olan tank ve piyade birliklerinin bu açık ve düz alanda rahat biçimde hareket edebileceği kaydedildi.Danimarkalı gazeteci, “Son hesaplamalar, Rusya’nın Polonya’ya saldırması durumunda, saldırının beşinci gününde Varşova’nın düşeceğini gösteriyor. Bu, şok bir değerlendirme ve Kopenhag bunu biliyor. Rus füzeleri Bornholm’a on dakikada, Kopenhag’a yarım saatte ulaşabilir” diye ekledi.

rusya

polonya

litvanya

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avrupa, rusya, polonya, litvanya, savaş