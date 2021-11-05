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Danimarka medyası: Avrupa savaşa hazır değil
Danimarka medyası: Avrupa savaşa hazır değil
Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı Batı-2021’nin, Avrupa’nın olası savaşa hazır olmadığını gösterdiğini belirten Jyllands-Posten gazetesi, Rus füzelerin 10... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T19:32+0300
2021-11-05T19:32+0300
savunma
avrupa
rusya
polonya
litvanya
savaş
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Gazetede Per Nyholm imzalı yazıda, Rusya’nın saldırması durumunda, ilk başta Danimarka ve Polonya’nın risk altında olacağı kaydedildi. Söz konusunun, Litvanya ve Polonya arasındaki 100 kilometrelik Suwalki Koridoru olduğu belirtilirken bu küçük sınır parçasının Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’ni Belarus’la birleşme potansiyelini taşıdığı, Rusya ordusunun güçlü tarafı olan tank ve piyade birliklerinin bu açık ve düz alanda rahat biçimde hareket edebileceği kaydedildi.Danimarkalı gazeteci, “Son hesaplamalar, Rusya’nın Polonya’ya saldırması durumunda, saldırının beşinci gününde Varşova’nın düşeceğini gösteriyor. Bu, şok bir değerlendirme ve Kopenhag bunu biliyor. Rus füzeleri Bornholm’a on dakikada, Kopenhag’a yarım saatte ulaşabilir” diye ekledi.
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avrupa, rusya, polonya, litvanya, savaş

Danimarka medyası: Avrupa savaşa hazır değil

19:32 05.11.2021
© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Fotoğraf bankasına girRus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat
Rus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı Batı-2021’nin, Avrupa’nın olası savaşa hazır olmadığını gösterdiğini belirten Jyllands-Posten gazetesi, Rus füzelerin 10 dakikada Danimarka’ya ulaşma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.
Gazetede Per Nyholm imzalı yazıda, Rusya’nın saldırması durumunda, ilk başta Danimarka ve Polonya’nın risk altında olacağı kaydedildi. Söz konusunun, Litvanya ve Polonya arasındaki 100 kilometrelik Suwalki Koridoru olduğu belirtilirken bu küçük sınır parçasının Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’ni Belarus’la birleşme potansiyelini taşıdığı, Rusya ordusunun güçlü tarafı olan tank ve piyade birliklerinin bu açık ve düz alanda rahat biçimde hareket edebileceği kaydedildi.
Danimarkalı gazeteci, “Son hesaplamalar, Rusya’nın Polonya’ya saldırması durumunda, saldırının beşinci gününde Varşova’nın düşeceğini gösteriyor. Bu, şok bir değerlendirme ve Kopenhag bunu biliyor. Rus füzeleri Bornholm’a on dakikada, Kopenhag’a yarım saatte ulaşabilir” diye ekledi.
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