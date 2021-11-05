https://tr.sputniknews.com/20211105/emine-erdogandan-palet-turk-muzigi-ilkokulu-paylasimi--1050527911.html

Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu paylaşımı

Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diledi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

eğitim

emine erdoğan

okul

türk

müzik

açılış

türk halk müziği

twitter

türk sanat müziği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun resmini kullanarak paylaşım yaptı.Erdoğan, paylaşımında, "Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın erken yaşta yeteneklerini geliştirebilecekleri ve her türlü modern imkanlarla donatılmış eğitim kurumlarımızın artmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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eğitim, emine erdoğan, okul, türk, müzik, açılış, türk halk müziği, twitter , türk sanat müziği