Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kararlı gidişimiz karşısında Avrupa şaşkın, böyle bir şeyi beklemiyorlardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır." 05.11.2021, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, ilçeye 490 bin metrekare büyüklüğe sahip iki millet bahçesi sözü verdiklerini hatırlattı.Bugün hizmete açılan Hekimbaşı Millet Bahçesi'nin Ümraniye'nin sembol mekanlarından biri haline geleceğini ifade eden Erdoğan, millet kıraathanesi, seyir terası, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, piknik alanları, meyve sebze bahçeleri ve diğer pek çok özelliğiyle buranın her yaştan insana hitap edeceğini kaydetti.'İstanbul'a kazandırılacak 43 millet bahçesinden 13'ünü tamamladık'Erdoğan, ilk olarak 1995'teki belediye başkanlığıyla çıktığı İstanbul'a hizmet yolculuğunu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nin açılışının yapıldığını anımsatarak, bir hafta da 1 milyon vatandaşın burayı ziyaret ettiğini söyledi.İstanbul'a kazandırılacak 43 millet bahçesinin toplamda 17.7 milyon metrekare büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, bunların 13'ünü tamamlayarak İstanbulluların istifadesine sunduklarını anlattı.Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesiCumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Erdoğan, "İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur. Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi, dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık" dedi.Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesiMarmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:'Doğal gazı çıkarmaya başladığımızda hem devlet hem halk kazanacak'"Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını, küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz" diyen Erdoğan, "İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak" ifadelerini kullandı.Dünyadaki iklim krizine de değinen Erdoğan, "Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında yalpaladığı bir dönemde biz yeşil kalkınma devrimini ilan ederek yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk" dedi.'Ayasofya'mızda cumalarımızı kılıyor muyuz? Ne mutlu bize'Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ndeki yaptığı konuşmada, Ayasofya Camisi'ni açtıklarını anımsatarak, "Ayasofya'mızda artık elhamdülillah cumalarımızı, vakit namazlarımızı kılıyor muyuz? Ne mutlu bize" ifadesini kullandı.Bu şehrin tarihine, kültürüne, potansiyeline, dinamizmine, enerjisine uygun her adımın, gayretin ve niyetin başının üstünde yeri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bununla birlikte İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur. Atatürk Kültür Merkezi'ni açtık mı? Opera sarayını yaptık mı? Hemen yanı başında da Taksim'de camimizi yaptık mı? Elhamdülillah, bize düşen bu" diye konuştu.Türkiye'yi, Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratik ve ekonomik kalkınma projesi olan 2023 hedefleriyle buluşturmak üzere yola çıkan kadronun önemli bir bölümünün belediyelerde yetiştiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara seslenerek, "Yeter ki siz millet olarak Cumhur İttifakı'yla beraber olun, Cumhur İttifakı'nın yanında olun. Hiç endişe etmeyin. Şimdiden biz 2023'e hazırlanıyor muyuz, kapı kapı dolaşıyor muyuz? Aman ha, gevşemek yok, rehavete kapılmak yok. Allah'ın izniyle 2023'ten Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacağız" ifadelerini kullandı.'Bay Kemal, sen Suriye'deki teröristlerle beraber ol, onları da gömeceğiz'Cumhuriyet tarihinde yapılanın tamamını 5'e, 10'a katlayan eser ve hizmetlere imza attıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin itibarını ve gücünü, diplomasiden askeri başarılara kadar geniş bir alanda dost ve düşmana kabul ettirdik. İHA'larımızla SİHA'larımızla Akıncı'larımızla evvelallah her yerde varız. Libya'da varız, Azerbaycan'da varız, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadelemizi veriyoruz. Suriye'de terör örgütüyle mücadele verirken, Bay Kemal Suriye'yle ahbaplık yapıyor. Bay Kemal, sen Suriye'deki teröristlerle beraber ol, PKK'yla YPG'yle beraber ol, PYD'yle beraber ol, onları da gömeceğiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her hizmetin sağladığı kolaylık, her eserin getirdiği güzellik, her başarının verdiği gurur kadar aynı şekilde bedelleri de olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

