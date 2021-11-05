TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kararlı gidişimiz karşısında Avrupa şaşkın, böyle bir şeyi beklemiyorlardı
15:48 05.11.2021 (güncellendi: 16:54 05.11.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, ilçeye 490 bin metrekare büyüklüğe sahip iki millet bahçesi sözü verdiklerini hatırlattı.
Bugün hizmete açılan Hekimbaşı Millet Bahçesi'nin Ümraniye'nin sembol mekanlarından biri haline geleceğini ifade eden Erdoğan, millet kıraathanesi, seyir terası, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, piknik alanları, meyve sebze bahçeleri ve diğer pek çok özelliğiyle buranın her yaştan insana hitap edeceğini kaydetti.
'İstanbul'a kazandırılacak 43 millet bahçesinden 13'ünü tamamladık'
Erdoğan, ilk olarak 1995'teki belediye başkanlığıyla çıktığı İstanbul'a hizmet yolculuğunu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:
"Ecdat yadigarı, medeniyetler beşiği, dünyanın gözdesi bu şehri İstanbul'u hak ettiği yere getirmek için attığımız her adımın izlerini beraberce takip ediyoruz. Etrafı gecekondularla kuşatılmış, yolları çamur deryası, ulaşımı felç, suyu akmayan, kokudan Haliç'in yanına yaklaşılmayan, görüntüsü sefil, insanı mutsuz İstanbul'u hamdolsun küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. Şimdi de 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak ilan ettiğimiz Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık. Ülkemizin dört bir yanında inşa etmeyi planladığımız millet bahçeleri projelerimizin önemli bir kısmını İstanbul'da hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip 404 millet bahçesini projelendirdik. Bunlardan 111'ini tamamlayarak hizmete sunduk. Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nin açılışının yapıldığını anımsatarak, bir hafta da 1 milyon vatandaşın burayı ziyaret ettiğini söyledi.
İstanbul'a kazandırılacak 43 millet bahçesinin toplamda 17.7 milyon metrekare büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, bunların 13'ünü tamamlayarak İstanbulluların istifadesine sunduklarını anlattı.
Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız millet bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır."
Erdoğan, "İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur. Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi, dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık" dedi.
Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesi
Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
"Marmara Denizimizi koruma altına alarak bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz."
'Doğal gazı çıkarmaya başladığımızda hem devlet hem halk kazanacak'
"Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını, küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz" diyen Erdoğan, "İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak" ifadelerini kullandı.
Dünyadaki iklim krizine de değinen Erdoğan, "Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında yalpaladığı bir dönemde biz yeşil kalkınma devrimini ilan ederek yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk" dedi.
'Ayasofya'mızda cumalarımızı kılıyor muyuz? Ne mutlu bize'
Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ndeki yaptığı konuşmada, Ayasofya Camisi'ni açtıklarını anımsatarak, "Ayasofya'mızda artık elhamdülillah cumalarımızı, vakit namazlarımızı kılıyor muyuz? Ne mutlu bize" ifadesini kullandı.
Bu şehrin tarihine, kültürüne, potansiyeline, dinamizmine, enerjisine uygun her adımın, gayretin ve niyetin başının üstünde yeri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bununla birlikte İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur. Atatürk Kültür Merkezi'ni açtık mı? Opera sarayını yaptık mı? Hemen yanı başında da Taksim'de camimizi yaptık mı? Elhamdülillah, bize düşen bu" diye konuştu.
Türkiye'yi, Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratik ve ekonomik kalkınma projesi olan 2023 hedefleriyle buluşturmak üzere yola çıkan kadronun önemli bir bölümünün belediyelerde yetiştiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şehirlerin yönetiminde kazanılan tecrübeler, ülke yönetiminde bu ekibe ışık tutmuş, yol göstermiştir. Ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, emniyet, güvenlik, enerji, tarım ve bütün bu temeller üzerinde yükseltmek için başlattığımız mücadeleyi evvelallah sanayiden spora, çevreden sosyal desteklere kadar her alana yayarak bugünlere geldik. Vesayetin ayak oyunlarından terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerinden küresel ekonomik tuzaklara kadar nice engeli aşarak ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmek için çalıştık, çabaladık. Gabar'da terörü gömdük. Bestler Deresi'nde terörü gömdük. Yine aynı şekilde Bay Kemal ve avanesi, bunlar PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiler, onları da gömdük. Şimdi ne yapıyorlar? Terör örgütünün başı cezaevinde. Bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. İP de onlarla beraber, CHP'de onlarla beraber, diğerleri de onlarla beraber. Ne oldu size ya? Hani siz teröre karşıydınız? Hani terörün karşısındaydınız? Ne çabuk manevra yaptınız. Kusura bakmayın. Biz bu ülkeyi teröristlere, terör yandaşlarına... İsimlerini vermeyeceğim diğerlerinin, gerek yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara seslenerek, "Yeter ki siz millet olarak Cumhur İttifakı'yla beraber olun, Cumhur İttifakı'nın yanında olun. Hiç endişe etmeyin. Şimdiden biz 2023'e hazırlanıyor muyuz, kapı kapı dolaşıyor muyuz? Aman ha, gevşemek yok, rehavete kapılmak yok. Allah'ın izniyle 2023'ten Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacağız" ifadelerini kullandı.
'Bay Kemal, sen Suriye'deki teröristlerle beraber ol, onları da gömeceğiz'
Cumhuriyet tarihinde yapılanın tamamını 5'e, 10'a katlayan eser ve hizmetlere imza attıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin itibarını ve gücünü, diplomasiden askeri başarılara kadar geniş bir alanda dost ve düşmana kabul ettirdik. İHA'larımızla SİHA'larımızla Akıncı'larımızla evvelallah her yerde varız. Libya'da varız, Azerbaycan'da varız, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadelemizi veriyoruz. Suriye'de terör örgütüyle mücadele verirken, Bay Kemal Suriye'yle ahbaplık yapıyor. Bay Kemal, sen Suriye'deki teröristlerle beraber ol, PKK'yla YPG'yle beraber ol, PYD'yle beraber ol, onları da gömeceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her hizmetin sağladığı kolaylık, her eserin getirdiği güzellik, her başarının verdiği gurur kadar aynı şekilde bedelleri de olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Vesayetle mücadelenin bedelini siyasi alanda karşılaştığımız engellerle hatta partimizin kapatılma tehdidine varan haksız ve hukuksuz girişimlerle ödedim. Terör örgütleriyle mücadelenin bedelini güvenlik güçlerimizden vatandaşlarımıza binlerce insanımızın kanı ve canı ile ödedik. 15 Temmuz'da bu FETÖ terör örgütü bizim karşımıza çıkmadı mı? Bu FETÖ terör örgütüyle biz bu mücadelede 251 şehidimizi vermedik mi? 2 bin 200'ü aşkın gazimiz olmadı mı? Ama onların ruhaniyeti -hiç endişe etmeyin- evvelallah bizimle beraberdir. Çünkü biz onlarla beraber 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.' diyerek bu yolda yürüdük. Sınırlarımıza dayanan tehditleri yaptığımız harekatlarda askerlerimizin gösterdiği kahramanlıkla başarıya ulaştırdık. Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık. Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapının önemini, karşımıza çıkan her yeni küresel krizle bir kez daha görüyor, bir kez daha anlıyoruz."