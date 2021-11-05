https://tr.sputniknews.com/20211105/esa-uzay-ucuslarinda-yeniden-soyuz-araclarini-kullanmaya-baslayabilir-1050510503.html

ESA, uzay uçuşlarında yeniden Soyuz araçlarını kullanmaya başlayabilir

ESA, uzay uçuşlarında yeniden Soyuz araçlarını kullanmaya başlayabilir

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Moskova’daki ofisinin başkanı Rene Pischel, Rus uzay ajansı Roscosmos’la NASA arasında çapraz uçuş anlaşmasının sağlanmasına bağlı... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T13:17+0300

2021-11-05T13:17+0300

2021-11-05T13:19+0300

soyuz

dünya

rusya

avrupa uzay ajansı (esa)

roscosmos

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Rus basınına konuşan Michelle, ilgili anlaşmanın imzalanmasından sonra Avrupalı astronotların Soyuz araçlarıyla uzaya uçuşların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru karşısında, “Hala NASA ile anlaşmalıyız, bu nedenle bizim için her şey NASA ile Roscosmos’un nasıl anlaştığına bağlı” ifadelerini kullandı.ESA Başkanı Jan Woerner, 2019 yılındaki açıklamasında Roscosmos’la gerekli anlaşmaya varılırsa Avrupalı astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) uçuşlarına Soyuz uzay aracıyla devam edebileceğini söylemişti.ESA’dan astronotlar en son Temmuz 2019’da Soyuz uzay aracıyla yolculuk yapmıştı. O tarihten bu yana Rus uzay aracının kullanılmamasının nedeni ESA’nın NASA ile olan anlaşması. ABD, kendisine donanım sevkiyatı yapan Avrupa’ya uzay araçlarında yer tahsis ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211028/ilk-uzay-filmi-icin-uuiye-giden-rus-ekipten-cerrahi-operasyon-deneyi-1050253613.html

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soyuz, rusya, avrupa uzay ajansı (esa), roscosmos