ESA, uzay uçuşlarında yeniden Soyuz araçlarını kullanmaya başlayabilir

Rus basınına konuşan Michelle, ilgili anlaşmanın imzalanmasından sonra Avrupalı astronotların Soyuz araçlarıyla uzaya uçuşların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru karşısında, “Hala NASA ile anlaşmalıyız, bu nedenle bizim için her şey NASA ile Roscosmos’un nasıl anlaştığına bağlı” ifadelerini kullandı.ESA Başkanı Jan Woerner, 2019 yılındaki açıklamasında Roscosmos’la gerekli anlaşmaya varılırsa Avrupalı astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) uçuşlarına Soyuz uzay aracıyla devam edebileceğini söylemişti.ESA’dan astronotlar en son Temmuz 2019’da Soyuz uzay aracıyla yolculuk yapmıştı. O tarihten bu yana Rus uzay aracının kullanılmamasının nedeni ESA’nın NASA ile olan anlaşması. ABD, kendisine donanım sevkiyatı yapan Avrupa’ya uzay araçlarında yer tahsis ediyor.
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Moskova’daki ofisinin başkanı Rene Pischel, Rus uzay ajansı Roscosmos’la NASA arasında çapraz uçuş anlaşmasının sağlanmasına bağlı olarak Avrupalı astronotların yeniden Soyuz uzay aracıyla uzaya gidebileceğini ifade etti.
Rus basınına konuşan Michelle, ilgili anlaşmanın imzalanmasından sonra Avrupalı astronotların Soyuz araçlarıyla uzaya uçuşların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru karşısında, “Hala NASA ile anlaşmalıyız, bu nedenle bizim için her şey NASA ile Roscosmos’un nasıl anlaştığına bağlı” ifadelerini kullandı.
ESA Başkanı Jan Woerner, 2019 yılındaki açıklamasında Roscosmos’la gerekli anlaşmaya varılırsa Avrupalı astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) uçuşlarına Soyuz uzay aracıyla devam edebileceğini söylemişti.
ESA’dan astronotlar en son Temmuz 2019’da Soyuz uzay aracıyla yolculuk yapmıştı. O tarihten bu yana Rus uzay aracının kullanılmamasının nedeni ESA’nın NASA ile olan anlaşması. ABD, kendisine donanım sevkiyatı yapan Avrupa’ya uzay araçlarında yer tahsis ediyor.