Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Pfizer'den de Kovid ilacı: Yüksek riskli kişilerde hastaneye yatma-ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211105/esinden-bosanmak-isteyen-kadin-agir-kusurlu-bulundu-tazminat-odeyecek-1050508451.html
Eşinden boşanmak isteyen kadın 'ağır kusurlu' bulundu: Tazminat ödeyecek
Eşinden boşanmak isteyen kadın 'ağır kusurlu' bulundu: Tazminat ödeyecek
Gaziantep'te eşinden boşanmak isteyen kadın, ailesi evliliklerine müdahalede bulunduğu ve kocayı söylemleriyle aşağıladıkları gerekçesiyle kusurlu görülerek... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T12:36+0300
2021-11-05T12:35+0300
yaşam
tazminat
mahkeme
dava
boşanma
duruşma
boşanma davası
boşanmak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103465/85/1034658567_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7b90b019956d0eab86185daed47bc11.jpg
Gaziantep'te Z.Ö, evliliğin yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla 5 Şubat 2020'de kocasından boşanmak için mahkemeye başvurdu.Gaziantep 9. Aile Mahkemesi'nde görülen davada koca A.Ö, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, eşinin bir nişan attığını, evlendikten sonra ise ailesinin baskısına uğradığını belirtti.'Sen zaten öleceksin'A.Ö, eşinin ailesinin evliliklerine müdahale ettiğini, kayınbabasının kendisine tek böbrekli olduğunu söylediğini, "Sen zaten öleceksin" diyerek hakarette bulunduğunu anlattı.Çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme, 30 Mart'taki kararında Z.Ö'nün haftanın 2-3 gününü ailesinin evinde geçirdiğini, kadının ailesinin A.Ö'nün tek böbrekli olduğunu evlenmeden önce bildiğini belirtti.Kararda şunlar kaydedildi:"Z.Ö'nün babasının A.Ö'ye 'Sen zaten yakın zamanda öleceksin.' diyerek erkek eşi aşağıladıkları, evliliğin başında bir böbreğinin olmadığını zaten bildikleri ve bu hususların da erkek eşin ileri sürdüğü vakıalarla benzer doğrultuda olduğu anlaşılmıştır. Tüm tanık beyanları bir bütün olarak değerlendirildiğinde boşanmaya konu davada kadın eşin ağır kusurlu, erkek eşin hafif kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Tarafların ekonomik durumları gözetilerek kadın eşin maddi-manevi tazminat ile yoksulluk nafakası talebi, ağır kusurlu kabul edildiğinden reddedilmiştir. Ağır kusurlu kabul edilen kadının 11 bin lira maddi, 13 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmiştir."A.Ö'nün avukatı Cihan Kaçıran, mahkemenin üçüncü kişiler tarafından yapılan müdahalelerin ailenin bütünlüğünü zedelediğine karar verdiğini belirterek, "Evliliğe müdahale eden üçüncü kişiler, hangi eşin hısmı ise o eşi aile bütünlüğünün bozulmasında asli kusurlu olarak gördüğü tespit edilmiştir. Karar, çok yerinde bir karardır." dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103465/85/1034658567_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a549649d5de7800ce5b4051cd5368817.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tazminat, mahkeme, dava, boşanma, duruşma, boşanma davası, boşanmak

Eşinden boşanmak isteyen kadın 'ağır kusurlu' bulundu: Tazminat ödeyecek

12:36 05.11.2021
© Fotoğraf : DHAboşanma davası
boşanma davası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Gaziantep'te eşinden boşanmak isteyen kadın, ailesi evliliklerine müdahalede bulunduğu ve kocayı söylemleriyle aşağıladıkları gerekçesiyle kusurlu görülerek tazminata mahkum edildi.
Gaziantep'te Z.Ö, evliliğin yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla 5 Şubat 2020'de kocasından boşanmak için mahkemeye başvurdu.
Gaziantep 9. Aile Mahkemesi'nde görülen davada koca A.Ö, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, eşinin bir nişan attığını, evlendikten sonra ise ailesinin baskısına uğradığını belirtti.

'Sen zaten öleceksin'

A.Ö, eşinin ailesinin evliliklerine müdahale ettiğini, kayınbabasının kendisine tek böbrekli olduğunu söylediğini, "Sen zaten öleceksin" diyerek hakarette bulunduğunu anlattı.
Çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme, 30 Mart'taki kararında Z.Ö'nün haftanın 2-3 gününü ailesinin evinde geçirdiğini, kadının ailesinin A.Ö'nün tek böbrekli olduğunu evlenmeden önce bildiğini belirtti.
Kararda şunlar kaydedildi:
"Z.Ö'nün babasının A.Ö'ye 'Sen zaten yakın zamanda öleceksin.' diyerek erkek eşi aşağıladıkları, evliliğin başında bir böbreğinin olmadığını zaten bildikleri ve bu hususların da erkek eşin ileri sürdüğü vakıalarla benzer doğrultuda olduğu anlaşılmıştır. Tüm tanık beyanları bir bütün olarak değerlendirildiğinde boşanmaya konu davada kadın eşin ağır kusurlu, erkek eşin hafif kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Tarafların ekonomik durumları gözetilerek kadın eşin maddi-manevi tazminat ile yoksulluk nafakası talebi, ağır kusurlu kabul edildiğinden reddedilmiştir. Ağır kusurlu kabul edilen kadının 11 bin lira maddi, 13 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmiştir."
A.Ö'nün avukatı Cihan Kaçıran, mahkemenin üçüncü kişiler tarafından yapılan müdahalelerin ailenin bütünlüğünü zedelediğine karar verdiğini belirterek, "Evliliğe müdahale eden üçüncü kişiler, hangi eşin hısmı ise o eşi aile bütünlüğünün bozulmasında asli kusurlu olarak gördüğü tespit edilmiştir. Karar, çok yerinde bir karardır." dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:05AK Partili Özkan: Hasret bitip gelseydi Cumhurbaşkanımız ne yapacağını gösterecekti
14:02Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez
14:02Yoğun bakımdan çıkan Çekya Devlet Başkanı Zeman'dan ilk açıklama: Normalden daha iyi hissediyorum
13:52Pfizer'den de Kovid ilacı: Yüksek riskli kişilerde hastaneye yatma-ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor
13:47Ford, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi: Hükümetin kararına uyan ilk büyük ABD'li üretici oldu
13:39Uzaydan bağlanan astronot, Macron'a dünyayı anlattı: Buradan bakınca üzücü bir görüntü
13:39Avam Kamarası'nda bakana 'Türkiye'nin din özgürlüğü ihlallerine' karşı ne yaptığına dair sorgu sual
13:33‘Yeşil enerji konusunda herkes popülist, süslü cümleler kuruyor ama kimse üzerine düşeni yapmıyor’
13:28Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm
13:24İmamoğlu, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı: 2050 için 14 hedef
13:24'Gel sana sarılayım' deyip kalçasından bıçakladı
13:18Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesini alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek
13:17ESA, uzay uçuşlarında yeniden Soyuz araçlarını kullanmaya başlayabilir
13:15Kardeşinin yazdığı kitaptan: Natalie Wood, Kirk Douglas tarafından cinsel saldırıya uğradı
13:14Bill Gates, Türkiye'deki yat personeline üç araç dolusu çiçek ve hediye gönderdi
13:09Çin'de hava kirliliği rekor seviyede: Otoyol ve oyun alanları kapatıldı
13:03Karar mahkemeden dönmüştü: Sevgilisine kızgın yağ döken sanığa yeniden 14 yıl hapis
13:01Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Stadyumlarda tezahürat yapılırken maske takılmalı
12:59'Saydam' kilise: Yakındaki bir kilisenin silüetine göre inşa edildi, her açıdan farklı görünüyor
12:58Avusturya, Rusya'yla havayolu ulaşımındaki tüm kısıtlamaları kaldırıyor