https://tr.sputniknews.com/20211105/ev-almak-icin-biriktirdigi-14-bin-poundu-turkiyede-tatildeyken-buldugu-sokak-kedileri-icin-harcadi-1050520659.html

Ev almak için biriktirdiği 14 bin pound'u Türkiye'de tatildeyken bulduğu sokak kedileri için harcadı

Ev almak için biriktirdiği 14 bin pound'u Türkiye'de tatildeyken bulduğu sokak kedileri için harcadı

İngiltere'de yaşayan Kelly Walker, Türkiye'ye tatile geldiği sırada bulduğu sokak kedilerini evine getirmek ve tedavi ettirmek için ev almak üzere biriktirdiği... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T17:03+0300

2021-11-05T17:03+0300

2021-11-05T17:04+0300

yaşam

ingiltere

türkiye

kedi

tatil

kuaför

tedavi

para

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İngiltere'de kuaförlük yapan Kelly Walker isimli bir kadın, Türkiye'de tatil yaptığı sırada bulduğu 2 sokak kedisini evine getirmek ve tedavi ettirmek için ev almak üzere biriktirdiği 14 bin pound'u harcadı.43 yaşındaki Kelly Walker, geçen yıl kasım ayında Antalya'ya tatile geldi ve bu sırada, 'Delilah' ve 'Harriet' isimleri verdiği sokak kedilerine rastladı.Güney Yorkshire'e bağlı Barnsley'de yaşayan Walker, sonrasında kedileri ülkesine götürmek için epeyce çaba sarf etti.'Veterinter bana aptalmışım gibi baktı'Türkiye'deyken kedileri Antalya'da bir veterinere götüren Walker, "Bu veteriner bana aptalmışım gibi baktı. (Delilah'ın) sadece 6 haftalık olduğunu söyledi. Parazitleri gibi sorunları var. Ölüme oldukça yakın olduğu için yaşıyor bile sayılmaz" dedi.İngiltere'ye dönerken ev depozitosu için biriktirdiği parayı kullanarak Delilah ve Harriet'i aşılatmak, kısırlaştırmak ve ameliyet için peşinen 3 bin pound harcayan Walker, şunları söyledi:"Bir ev almak için para biriktirmiştim. O para sadece boş yere harcamak için değildi ama bu zavallı küçük ruhları öylece bırakamazdım. 'Pekala, o kadar da kötü değil' diye düşündüm. Bu karantinadaki insanlar binlerce sterlin'e köpek alıyorlar ve ben aslında 2 kediye yardım ediyorum."Walker, 9 Ocak'ta Romanya'ya, ardından İstanbul'a ve son olarak Antalya'ya geçti ve burada, kedileri veterinerden alıp İngiltere'ye götürmeye niyetlendi.Ancak o sırada Türkiye'de uygulanan sıkı Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle günlerce İstanbul Havalimanı'ndan çıkmasına izin verilmedi.Nihayetinde İngiltere'ye dönerken ve yavru kedileri tekrar sokaklara salması ya da uyutması istenildi.Geçici olarak evcil hayvan oteline bıraktıWalker, bir kez daha Türkiye'ye döneceğini düşünerek Delilah ve Harriet'in ücret karşılığında bakıldığı bir evcil hayvan oteli buldu.Bu yıl 8 Ekim'de Walker, Harriet ve Delilah'ı eve götürmek üzere Antalya'ya uçtu.Ancak havaalanına gittiğinde, canlı hayvanlarla ilgili protokoller nedeniyle kedileri yanına alamadı.Walper, "Kedilerle birlikte havaalanına gittim, tabii ki Birleşik Krallık'a dönmek için ve bana dolaysız olarak 'Bu mümkün değil. Bunları buradan Birleşik Krallık'a götüremezsiniz' denildi. O noktada 12 bin pound harcamıştım, bu sebeple tamamen yenildim. Bir havayolu şirketinden diğerine gittim ve yine aynı yanıtı aldım" dedi.Kelly, kedileri olmadan İngiltere'ye döndü ve ardından Türkiye'den Bükreş üzerinden uluslararası bir evcil hayvan kurye hizmeti veren bir hayvan hakları grubuyla temasa geçti.'Çok para kazanıyorum'Sonunda kediler evine ulaştı. Walker, doğru olanı yaptığını düşündüğünü ve evinin depozitosunu Delilah ve Harriet'e harcamaktan pişman olmadığını söyledi.Walker, "Hayvanları elbette seviyorum. Onlar benim tutkum. O parayı harcadığımı biliyorum ve çok para kazanmıyorum. Ben basit bir kuaförüm, ama bu bana kıymetli bir şey yapmışım gibi hissettirdi" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211027/4-yildir-catidan-inmeyen-kediyi-mahalle-sakinleri-anlatti-insanlara-kusmus-hikayesi-cok-buyuk-1050247013.html

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ingiltere, türkiye, kedi, tatil, kuaför, tedavi, para