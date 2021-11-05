https://tr.sputniknews.com/20211105/ezgi-moladan-cilem-doganin-hapis-cezasi-kararina-tepki-bu-adil-olmasi-gereken-mi-1050526307.html

Ezgi Mola'dan Çilem Doğan'ın hapis cezası kararına tepki: Bu adil olması gereken mi?

Ezgi Mola'dan Çilem Doğan'ın hapis cezası kararına tepki: Bu adil olması gereken mi?

Kendisine sistematik olarak şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan eşini öldürdüğü için 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çilem Doğan'a 15 yıl hapis cezasının... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T20:54+0300

2021-11-05T20:54+0300

2021-11-05T21:00+0300

türkiye

yargıtay

çilem doğan

ezgi mola

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044642543_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_a73c09d92b2f393a8910def72dd0ff9b.jpg

Yargıtay, kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliğine zorlayan kocası Hasan Karabulut’u öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın cezasını onadı.Hapis cezasının onanmasının ardından konuşan Çilem Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, şu ifadeler kullandı:“Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız".Söz konusu karara tepki gösteren oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesabından Çilem Doğan'ın mektubunu paylaşarak, “Kararı verenler; içinize sindi mi bu! Adil mi bu? Gerçekten merak ediyorum, bu adil olması gereken mi?” dedi. Ezgi Mola

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yargıtay, çilem doğan, ezgi mola