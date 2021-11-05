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https://tr.sputniknews.com/20211105/fatih-terim-simdi-iceride-yedigimiz-golu-seyrettim-ancak-bu-kadar-ugrasirsak-yiyebiliriz-1050501666.html
Fatih Terim: Şimdi içeride yediğimiz golü seyrettim, ancak bu kadar uğraşırsak yiyebiliriz
Fatih Terim: Şimdi içeride yediğimiz golü seyrettim, ancak bu kadar uğraşırsak yiyebiliriz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 sona eren Lokomotiv Moskova maçı sonrası kaçan pozisyonlara vurgu yaptı ve "Şimdi içeride yediğimiz golü... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T06:46+0300
2021-11-05T06:45+0300
spor
galatasaray
fatih terim
futbol
spartak moskova
açıklama
maç
değerlendirme
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Lokomotiv Moskova maçını değerlendiren Fatih Terim, "Güzel bir mücadele olduğu konusunda aynı fikirdeyim. Özellikle ikinci yarı golden sonraki reaksiyon, ilk yarı mücadele müthiş... Oyuna asılma, galip gelmek için pozisyon yaratma, hepsi tamam ama tabela hariç hepsine olumlu bakabiliriz. Sekiz tane pozisyonumuz var ama neredeyse kaleyi tutan topumuz yok. Böyle gol yememeliyiz. İkinci yarıda bir ara geri yaslanma gibi oldu ve kötü bir gol yedik. Neredeyse mağlup da olabilirdik. İlk yarı rakibin pozisyonu yok" dedi.Oynanan oyundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Terim şöyle konuştu, "Oyuna şöyle bakacak olursak oyunun ilk başından 94. dakikaya kadar mücadele eden, pozisyonu bulan, atan, ikinciyi arayan, yememek için mücadele eden oyunun iki tarafını da en yüksek tempoda oynamaya çalışan bir takım vardı. Güzel bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırmak gerekiyordu. Oyuncularımın oynama isteğinden, mücadelesinden ve oynanan oyundan memnunum" dedi."Grupta lider olmak her zaman avantaj demektir" diyen Terim, şunları söyledi:"En büyük isteğimiz sonuna kadar lider gitmek. Bu seviyelerde maçın kolay geçmeyeceğini dün de söylemiştik. Şimdi içeride yediğimiz golü seyrettim ancak bu kadar uğraşırsak golü yiyebiliriz. Çok kolay pozisyonlarda gol atamadık. Herhalde seyredenlere güzel bir maç seyrettirdik. Zevk almışlardır. Farklı şekilde kazanmayı yakında öğreneceğiz. Bazen böyle istenmeyen durumlar sizi bir sonraki maça daha iyi hazırlar, size yaşadığınız tecrübe çok önemli olur. Kaybetmenin zor olduğu bir puan kaybı yaşadık. Bundan ders alacaklar. Bir sonraki maçta yaptıkları bu hataları yapmadan, iyi şeyler yaparak oynayacaklardır."
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galatasaray, fatih terim, futbol, spartak moskova, açıklama, maç, değerlendirme

Fatih Terim: Şimdi içeride yediğimiz golü seyrettim, ancak bu kadar uğraşırsak yiyebiliriz

06:46 05.11.2021
© AA / Emrah YorulmazFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA / Emrah Yorulmaz
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 sona eren Lokomotiv Moskova maçı sonrası kaçan pozisyonlara vurgu yaptı ve "Şimdi içeride yediğimiz golü seyrettim ancak bu kadar uğraşırsak golü yiyebiliriz" dedi.
Lokomotiv Moskova maçını değerlendiren Fatih Terim, "Güzel bir mücadele olduğu konusunda aynı fikirdeyim. Özellikle ikinci yarı golden sonraki reaksiyon, ilk yarı mücadele müthiş... Oyuna asılma, galip gelmek için pozisyon yaratma, hepsi tamam ama tabela hariç hepsine olumlu bakabiliriz. Sekiz tane pozisyonumuz var ama neredeyse kaleyi tutan topumuz yok. Böyle gol yememeliyiz. İkinci yarıda bir ara geri yaslanma gibi oldu ve kötü bir gol yedik. Neredeyse mağlup da olabilirdik. İlk yarı rakibin pozisyonu yok" dedi.

Oynanan oyundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Terim şöyle konuştu, "Oyuna şöyle bakacak olursak oyunun ilk başından 94. dakikaya kadar mücadele eden, pozisyonu bulan, atan, ikinciyi arayan, yememek için mücadele eden oyunun iki tarafını da en yüksek tempoda oynamaya çalışan bir takım vardı. Güzel bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırmak gerekiyordu. Oyuncularımın oynama isteğinden, mücadelesinden ve oynanan oyundan memnunum" dedi.
"Grupta lider olmak her zaman avantaj demektir" diyen Terim, şunları söyledi:
"En büyük isteğimiz sonuna kadar lider gitmek. Bu seviyelerde maçın kolay geçmeyeceğini dün de söylemiştik. Şimdi içeride yediğimiz golü seyrettim ancak bu kadar uğraşırsak golü yiyebiliriz. Çok kolay pozisyonlarda gol atamadık. Herhalde seyredenlere güzel bir maç seyrettirdik. Zevk almışlardır. Farklı şekilde kazanmayı yakında öğreneceğiz. Bazen böyle istenmeyen durumlar sizi bir sonraki maça daha iyi hazırlar, size yaşadığınız tecrübe çok önemli olur. Kaybetmenin zor olduğu bir puan kaybı yaşadık. Bundan ders alacaklar. Bir sonraki maçta yaptıkları bu hataları yapmadan, iyi şeyler yaparak oynayacaklardır."
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