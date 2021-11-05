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Fenerbahçe, Royal Antwerp'i 3-0'lık skorla mağlup etti
Fenerbahçe, Royal Antwerp'i 3-0'lık skorla mağlup etti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0'lık skorla mağlup etti. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T00:54+0300
2021-11-05T00:54+0300
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fenerbahçe
uefa
royal antwerp
spor
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaştı.Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip 3 puanın sahibi oldu.
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fenerbahçe, uefa, royal antwerp
Fenerbahçe, Royal Antwerp'i 3-0'lık skorla mağlup etti
00:54 05.11.2021 (güncellendi: 01:30 05.11.2021)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0'lık skorla mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaştı.
Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip 3 puanın sahibi oldu.