https://tr.sputniknews.com/20211105/firincilar-federasyonundan-ekmek-zammi-duyurusu-genelge-tum-illere-gonderildi-1050507697.html

Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı duyurusu: Genelge tüm illere gönderildi

Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı duyurusu: Genelge tüm illere gönderildi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Şu anda 10 lira olan ekmeğin kilogramının 12 lirayı geçmemesi için illere genelge gönderdik" dedi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

halil ibrahim balcı

türkiye fırıncılar federasyonu

ekmek

zam

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Balcı, ekmek zammına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Hali hazırda kilosu 10 lira olan ekmeğin, yeni yapılacak zamla en fazla 12 liraya çıkmasının planlandığını belirten Balcı, bunun için tüm illere genelge gönderildiğini ifade etti.İstanbul'da yüzde 19, Ankara'da yüzde 27 oranında artış önerildiği öğrenildi. Ekmeğin kilosuna gelecek zammın vatandaşın cebine ne zaman yansıyacağı ise henüz açıklanmadı.

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halil ibrahim balcı, türkiye fırıncılar federasyonu, ekmek, zam