https://tr.sputniknews.com/20211105/ford-calisanlarina-asi-zorunlulugu-getirdi-hukumetin-kararina-uyan-ilk-buyuk-abdli-uretici-oldu-1050512162.html
Ford, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi: Hükümetin kararına uyan ilk büyük ABD'li üretici oldu
Ford, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi: Hükümetin kararına uyan ilk büyük ABD'li üretici oldu
ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar Kovid-19'a karşı aşılanmasını zorunlu kılacağını açıkladı. Böylece, Ford çalışanlara aşı... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T13:47+0300
2021-11-05T13:47+0300
2021-11-05T13:50+0300
zorunlu aşılama
koronavirüs
abd
ford
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ABD’li otomotiv şirketi Ford, çalışanları ile ilgili zorunlu aşı kararı aldığını açıkladı.NTV’nin aktardığına göre şirket, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar Kovid-19'a karşı aşılanmasının zorunlu olacağını söylerken, aşı olmayan çalışanların ücretsiz izne ayrılacaklarını söyledi.CNBC’nin haberinde, şirket çalışanlarının yüzde 84’ünden fazlasının halihazırda aşılandığı aktarılırken aşılanmayanların 30 güne kadar ücretsiz izne ayrılacağı bildirildi.Ford Motor Company’nin, yaklaşık 32 bin çalışanını bilgilendirdiği aktarılan haber ile ilgili açıklamada bulunan şirket sözcüsü Monique Brentley, "İş gücümüzün sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor" dedi.Dünyanın önemli şirketleri koronavirüse karşı aşılamayı zorunlu tuttuğunu açıklamış, başta Google, Facebook ve Microsoft olmak üzere birçok şirket ofislerinin açılma tarihini ertelemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211102/new-yorkta-asi-yaptirmayan-9-bin-belediye-calisani-ucretsiz-izne-cikartildi-1050393437.html
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zorunlu aşılama, abd, ford
Ford, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi: Hükümetin kararına uyan ilk büyük ABD'li üretici oldu
13:47 05.11.2021 (güncellendi: 13:50 05.11.2021)
ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar Kovid-19'a karşı aşılanmasını zorunlu kılacağını açıkladı. Böylece, Ford çalışanlara aşı zorunluluğu getiren ilk büyük ABD merkezli otomobil üreticisi oldu.
ABD’li otomotiv şirketi Ford, çalışanları ile ilgili zorunlu aşı kararı aldığını açıkladı.
NTV’nin aktardığına göre şirket, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar
Kovid-19'a karşı aşılanmasının zorunlu olacağını söylerken, aşı olmayan çalışanların ücretsiz izne ayrılacaklarını söyledi.
CNBC’nin haberinde, şirket çalışanlarının yüzde 84’ünden fazlasının halihazırda aşılandığı aktarılırken aşılanmayanların 30 güne kadar ücretsiz izne ayrılacağı bildirildi.
Ford Motor Company’nin, yaklaşık 32 bin çalışanını bilgilendirdiği aktarılan haber ile ilgili açıklamada bulunan şirket sözcüsü Monique Brentley, "İş gücümüzün sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor" dedi.
Dünyanın önemli şirketleri koronavirüse karşı aşılamayı zorunlu tuttuğunu açıklamış, başta Google, Facebook ve Microsoft olmak üzere birçok şirket ofislerinin açılma tarihini ertelemişti.