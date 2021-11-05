https://tr.sputniknews.com/20211105/ford-calisanlarina-asi-zorunlulugu-getirdi-hukumetin-kararina-uyan-ilk-buyuk-abdli-uretici-oldu-1050512162.html

Ford, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi: Hükümetin kararına uyan ilk büyük ABD'li üretici oldu

Ford, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi: Hükümetin kararına uyan ilk büyük ABD'li üretici oldu

ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar Kovid-19'a karşı aşılanmasını zorunlu kılacağını açıkladı. Böylece, Ford çalışanlara aşı... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T13:47+0300

2021-11-05T13:47+0300

2021-11-05T13:50+0300

zorunlu aşılama

koronavirüs

abd

ford

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ABD’li otomotiv şirketi Ford, çalışanları ile ilgili zorunlu aşı kararı aldığını açıkladı.NTV’nin aktardığına göre şirket, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar Kovid-19'a karşı aşılanmasının zorunlu olacağını söylerken, aşı olmayan çalışanların ücretsiz izne ayrılacaklarını söyledi.CNBC’nin haberinde, şirket çalışanlarının yüzde 84’ünden fazlasının halihazırda aşılandığı aktarılırken aşılanmayanların 30 güne kadar ücretsiz izne ayrılacağı bildirildi.Ford Motor Company’nin, yaklaşık 32 bin çalışanını bilgilendirdiği aktarılan haber ile ilgili açıklamada bulunan şirket sözcüsü Monique Brentley, "İş gücümüzün sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor" dedi.Dünyanın önemli şirketleri koronavirüse karşı aşılamayı zorunlu tuttuğunu açıklamış, başta Google, Facebook ve Microsoft olmak üzere birçok şirket ofislerinin açılma tarihini ertelemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211102/new-yorkta-asi-yaptirmayan-9-bin-belediye-calisani-ucretsiz-izne-cikartildi-1050393437.html

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zorunlu aşılama, abd, ford