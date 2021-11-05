https://tr.sputniknews.com/20211105/gel-sana-sarilayim-deyip-kalcasindan-bicakladi-1050510880.html

'Gel sana sarılayım' deyip kalçasından bıçakladı

'Gel sana sarılayım' deyip kalçasından bıçakladı

Antalya'da Mehmet F., yürürken karşılaştığı Mehmet Y.'yi, "Gel sana sarılayım" dedikten sonra kalçasından bıçakladı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T13:24+0300

2021-11-05T13:24+0300

2021-11-05T13:23+0300

yaşam

antalya

saldırı

bıçaklama

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Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Mehmet F., yolda karşılaştığı Mehmet Y. ile bir süre sohbet etti.Alkollü olduğu belirtilen Mehmet F., yanından ayrılmak isteyen Mehmet Y.'ye “Gel sana sarılayım" dedi. Yanındaki bıçağı çeken Mehmet F., sarıldığı Mehmet Y.'yi sol kalçasından bıçakladı.Mehmet Y., çığlık atarken, meydandaki polis ekipleri Mehmet F.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı. Gözaltına alınan Mehmet F. polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan, Mehmet F. görüntü alan gazeteciye dönerek "Ne yapayım ben ne yapayım kameralar ne yapayım" diyerek tepki gösterdi.

antalya

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antalya, saldırı, bıçaklama