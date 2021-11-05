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Güney Afrikalı büyükelçi: Rusya, BMGK’da reforma liderlik etmeli
Güney Afrikalı büyükelçi: Rusya, BMGK’da reforma liderlik etmeli
Güney Afrika’nın Rusya ve Belarus Büyükelçisi Mzuvukile Jeff Maketuka, Rusya’nın BMGK’da reforma liderlik etmesi gerektiğini söyledi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T16:58+0300
2021-11-05T17:01+0300
vladimir putin
dünya
rusya
güney afrika
bmgk
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, BMGK’nın nasıl daha dengeli hale getirilebileceğinin düşünülmesi gerektiği sözleri hakkında Sputnik’e demeç veren Maketuta, Rusya’nın konuşmaktan ileri gidip harekete geçmesini beklediklerini ifade etti.Maketuta, “Her zaman söyleriz: İcraat laftan önemlidir. Rusya BMGK’daki bu reforma öncülük etmeli. Biz de kendimize düşeni yaparız. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron veya (ABD Başkanı Joe) Biden’ın bir şeye başlayacağı yönünde beklentimiz yok. Ancak umuyoruz ki Putin ve (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov’un çağrıları, doğru yönde atılmış birer adım” dedi.Maketuta, olayların nasıl gelişeceğini takip edeceklerini ve planlı adımlar görmek istediklerini, ancak yakın zamanda büyük değişimler olmasını beklemediklerini de ekledi.Maketuta, “Uluslarası politikaya, güç dengesine bakacak olursak, yakın zamanda bir değişim olacağından emin değilim. Zira çok taraflı mekanizma son 7-10 yıldır geriye düşmeye başladı. Ülkeler kendi çıkarlarını daha fazla düşünüyor. Çok taraflılık neredeyse konumunu kaybetti. Bu nedenle BMGK daimi üyelerini birdenbire sistemi değiştirmeye neyin sevk edebileceği belirsiz” değerlendirmesini yaptı.Putin daha önce BMGK daimi üyeleri hakkında açıklama yaptığı sırada konseyin nasıl daha dengeli hale getirilebileceğinin düşünülmesi gerektiğini söylemişti. Lavrov da “Batı’nın BMGK’ya koltuk eklemesine gerek yok. Asya, Afrika, Latin Amerika’nın gelişmekte olan ülkeleri için koltukların eklenmesi gerekiyor” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211031/rusya-ve-cin-disisleri-bakanlari-bm-guvenlik-konseyi-zirvesinin-onemini-vurguladi--------1050337792.html
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vladimir putin, rusya, güney afrika, bmgk

Güney Afrikalı büyükelçi: Rusya, BMGK’da reforma liderlik etmeli

16:58 05.11.2021 (güncellendi: 17:01 05.11.2021)
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Fotoğraf bankasına girRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Güney Afrika’nın Rusya ve Belarus Büyükelçisi Mzuvukile Jeff Maketuka, Rusya’nın BMGK’da reforma liderlik etmesi gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, BMGK’nın nasıl daha dengeli hale getirilebileceğinin düşünülmesi gerektiği sözleri hakkında Sputnik’e demeç veren Maketuta, Rusya’nın konuşmaktan ileri gidip harekete geçmesini beklediklerini ifade etti.
Maketuta, “Her zaman söyleriz: İcraat laftan önemlidir. Rusya BMGK’daki bu reforma öncülük etmeli. Biz de kendimize düşeni yaparız. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron veya (ABD Başkanı Joe) Biden’ın bir şeye başlayacağı yönünde beklentimiz yok. Ancak umuyoruz ki Putin ve (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov’un çağrıları, doğru yönde atılmış birer adım” dedi.
Maketuta, olayların nasıl gelişeceğini takip edeceklerini ve planlı adımlar görmek istediklerini, ancak yakın zamanda büyük değişimler olmasını beklemediklerini de ekledi.
Maketuta, “Uluslarası politikaya, güç dengesine bakacak olursak, yakın zamanda bir değişim olacağından emin değilim. Zira çok taraflı mekanizma son 7-10 yıldır geriye düşmeye başladı. Ülkeler kendi çıkarlarını daha fazla düşünüyor. Çok taraflılık neredeyse konumunu kaybetti. Bu nedenle BMGK daimi üyelerini birdenbire sistemi değiştirmeye neyin sevk edebileceği belirsiz” değerlendirmesini yaptı.
Putin daha önce BMGK daimi üyeleri hakkında açıklama yaptığı sırada konseyin nasıl daha dengeli hale getirilebileceğinin düşünülmesi gerektiğini söylemişti. Lavrov da “Batı’nın BMGK’ya koltuk eklemesine gerek yok. Asya, Afrika, Latin Amerika’nın gelişmekte olan ülkeleri için koltukların eklenmesi gerekiyor” demişti.
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