https://tr.sputniknews.com/20211105/hakan-tasiyan-organ-nakliyle-hayata-dondum-1050511347.html

Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm

Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm

Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, katıldığı organ bağışı farkındalık etkinliğinde, "Bana umut ışığı oldular... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T13:28+0300

2021-11-05T13:28+0300

2021-11-05T13:32+0300

şarkıcı

organ nakli

karaciğer

yaşam

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Ankara Şehir Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, geçen yıl hastanede karaciğer ile böbrek nakli olan ve 7 ay süren tedavisinin ardından yaklaşık 5 ay önce taburcu edilen şarkıcı Hakan Taşıyan da katıldı.Taşıyan, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek şunları söyledi:"Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım.Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var.”Prof. Dr. Bostancı: Organ nakli candan cana yapılan bir sadakadırAnkara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise, Hakan Taşıyan'ın nakil sürecini anlattı:‘Türkiye organ naklinde dünyada 5. sırada’Etkinlik kapsamında, Koodinatör Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Süha Şen ve Genel Cerrahi Kliniği Asistan Hekimi Dr. Merve Gül Kasım da hastanede resim sergisi açtı.Türkiye'nin organ naklinde dünyada 5. sırada olduğunu anlatan Uzman Dr. Süha Şen, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211103/diyanet-belli-sartlar-saglandiginda-organ-bagisi-dinen-caiz-1050436210.html

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şarkıcı, organ nakli, karaciğer