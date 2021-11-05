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https://tr.sputniknews.com/20211105/hsk-uyeligi-icin-tbmm-baskanligina-26-basvuru-yapildi-1050524843.html
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığı'na 26 başvuru yapıldı
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığı'na 26 başvuru yapıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için TBMM Başkanlığına 26 kişi başvurdu. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T19:54+0300
2021-11-05T19:54+0300
türkiye
tbmm
akp
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
başvuru
üyelik
hsk
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HSK'ye 1 üye seçilmesi için 1 Kasım'da başlayan TBMM'ye başvuru süresi, bugün saat 17.00'de sona erdi.TBMM'ye, bu kapsamda avukat kontenjanından 22, öğretim üyesi kontenjanından 4 olmak üzere toplam 26 aday adayı başvuru yaptı.Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ye 1 üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a gönderdi.Karma Komisyon, gelecek hafta AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Bozdağ'ın sunuş konuşmasının ardından HSK üyeliği adayları seçimi yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211005/hsk-13-hakim-ve-savciyi-meslekten-ihrac-etti-1049528144.html
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tbmm, akp, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), başvuru, üyelik, hsk

HSK üyeliği için TBMM Başkanlığı'na 26 başvuru yapıldı

19:54 05.11.2021
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için TBMM Başkanlığına 26 kişi başvurdu.
HSK'ye 1 üye seçilmesi için 1 Kasım'da başlayan TBMM'ye başvuru süresi, bugün saat 17.00'de sona erdi.
TBMM'ye, bu kapsamda avukat kontenjanından 22, öğretim üyesi kontenjanından 4 olmak üzere toplam 26 aday adayı başvuru yaptı.
Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ye 1 üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a gönderdi.
Karma Komisyon, gelecek hafta AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Bozdağ'ın sunuş konuşmasının ardından HSK üyeliği adayları seçimi yapılacak.
hakim, savcı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
TÜRKİYE
HSK, 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
5 Ekim, 09:37
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