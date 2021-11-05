HSK üyeliği için TBMM Başkanlığı'na 26 başvuru yapıldı

HSK'ye 1 üye seçilmesi için 1 Kasım'da başlayan TBMM'ye başvuru süresi, bugün saat 17.00'de sona erdi.TBMM'ye, bu kapsamda avukat kontenjanından 22, öğretim üyesi kontenjanından 4 olmak üzere toplam 26 aday adayı başvuru yaptı.Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ye 1 üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a gönderdi.Karma Komisyon, gelecek hafta AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Bozdağ'ın sunuş konuşmasının ardından HSK üyeliği adayları seçimi yapılacak.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için TBMM Başkanlığına 26 kişi başvurdu.
HSK'ye 1 üye seçilmesi için 1 Kasım'da başlayan TBMM'ye başvuru süresi, bugün saat 17.00'de sona erdi.
TBMM'ye, bu kapsamda avukat kontenjanından 22, öğretim üyesi kontenjanından 4 olmak üzere toplam 26 aday adayı başvuru yaptı.
Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ye 1 üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a gönderdi.
Karma Komisyon, gelecek hafta AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Bozdağ'ın sunuş konuşmasının ardından HSK üyeliği adayları seçimi yapılacak.