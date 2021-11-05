https://tr.sputniknews.com/20211105/ingilterede-gokyuzunde-yesil-isik-topu-goruntulendi-1050497027.html

İngiltere'de gökyüzünde yeşil ışık topu görüntülendi

İngiltere'de gökyüzünde yeşil ışık topu görüntülendi

İngiltere'nin kuzeyinden güneyine birçok şehirde gök taşı olduğu tahmin edilen yeşil bir ışık topu görüldü. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

ingiltere

göktaşı

ışık

yeşil ışık

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İngiltere'de dün akşam yerel saat 21.30 sularında ülkenin çeşitli yerlerinde gökyüzünde yeşil bir ışık topu görüldü. "Işık topu" olarak tabir edilen ve gök taşı olduğu tahmin edilen gökyüzündeki cismin, İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Yorkshire'dan, Başkent Londra'ya kadar görüldüğü kaydedildi.Henüz cismin ne olduğu hakkında resmi bir tanımlama yapılmamasına rağmen İngiltere basınında cismin, "uzaydan gelen yüksek hızlı bir madde kütlesi olabileceği" ve "atmosferle sürtünme nedeniyle gökyüzünü aydınlatabileceği" belirtildi.Görgü tanıkları, gök taşı olabileceği düşünülen ışık topunu "muhteşem" olarak nitelendirdi. Londra'nın kuzeyindeki Enfield'daki evinin güvenlik kamerasından ışığı kaydeden bir kişi, görüntüyü sosyal medyada yayınlarken kendisini "çok şanslı" hissettiğini ifade etti.İngiltere'de meteor olaylarını takip eden bağımsız bir topluluk olan The UK Fireball Alliance, Çarşamba günü görülen yeşil ışığın Eastbourne ve Hampshire gibi Londra'nın güney bölgelerinden görüldüğünü kaydetti.

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ingiltere, göktaşı, ışık, yeşil ışık