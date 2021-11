https://tr.sputniknews.com/20211105/ingilterede-kasap-sikintisi-nedeniyle-kesilmis-karkaslari-parcalanmasi-icin-yurtdisina-cikariliyor-1050500570.html

İngiltere'de kasap sıkıntısı nedeniyle kesilmiş karkasları parçalanması için yurtdışına çıkarılıyor

İngiltere'de kasap sıkıntısı nedeniyle kesilmiş karkasları parçalanması için yurtdışına çıkarılıyor

İngiltere’de patlak veren kasap krizi nedeniyle İngiliz et üreticilerinin, kesilmiş hayvan karkaslarını parçalatmak için yurtdışına çıkarmaya başladığı... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T05:04+0300

2021-11-05T05:04+0300

2021-11-05T05:04+0300

dünya

ingiltere

istihdam

et üreticileri

kırmızı et

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104187/69/1041876934_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ecbeb215b4cd2c20daf92404df43b161.jpg

Brexit sonrasında koronavirüs salgınının da de etkisiyle akaryakıt krizinden sonra İngiltere'de şimdi de kasap sıkıntısı baş gösterdi. İngiltere Et Üreticileri Birliği’nden (BMPA) yapılan açıklamaya göre, kasap krizi nedeniyle İngiliz et üreticileri, kesilmiş hayvan karkaslarını parçalatmak için yurtdışına çıkarmaya başladı.BMPA değerlendirmesine göre ülkede 10 bin kasabın istihdam edilmesi gerekiyor, fakat kasapların istihdam edilmesi için bu kişilerin 18 aylık eğitimden geçmiş olmaları gerekiyor.BMPA’nın Twitter’den yaptığı paylaşımda, “BMPA eylül ayında Trans.INFO'ya (Ulaştırma ve Lojistik Portalı) İngiltere’deki işgücü sıkıntısının et işleyicilerini, İngiltere’ye dönüp satışa sunulmadan önce kesilmiş hayvan karkaslarını parçalatmak için yurtdışına çıkarmak zorunda bırakacağını bildirmişti. Şimdi böyle bir süreç yaşanıyor” ifadelerini kullandı.İngiltere Ulusal Domuz Birliği (NPA) danışmanlarından Charlie Durist, daha ekim sonlarında işgücü kıtlığının birçoğu kapasite sınırına ulaşmış çiftliklerde giderek artan hayvan birikimine yol açtığını söylemişti.İngiltere'deki ticaret sektörü yetkilileri, hükümete işgücü kıtlığından kaynaklanan gıda arzı sorunlarını ele almak için zirve düzenleme çağrısında bulundu. İngiliz Ticaret Odaları Ticaret Politikası Departman Başkanı William Bain'e göre ciddi yapısal sorunlar, Noel yaklaştıkça tedarik zincirlerine yönelik riskleri artıracak.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, istihdam, et üreticileri, kırmızı et