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İlk defa insanda bulunan bir element uzayın derinliklerinde tespit edildi
İlk defa insanda bulunan bir element uzayın derinliklerinde tespit edildi
Kemiklerde ve diş yapısında bulunan flor elementi Dünya'dan uzakta keşfedildi. Yakın galaksilerde bulunduğu bilinen flor, 12 milyar ışık yılı ötedeki bir... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T15:24+0300
2021-11-05T15:37+0300
florür
yaşam
galaksi
diş
kemik
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Yapılan yeni bir çalışmada bir ilke imza atıldı. İlk defa insan vücudunda bulunan bir element uzayın derinliklerinde keşfedildi. NTV'nin aktardığına göre, bilim insanları flor elementini 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside tespit etti.Flor hem dişlerde hem kemiklerde bulunuyor. Ayrıca diş macunları da florürden oluşuyor. İnsan vücudundakiler de dahil Dünya'da bulunan elementler, evrendeki yıldızların patlamasıyla gezegene geldi.Yıldızlar patladıkları zaman ortaya muazzam miktarda madde ve enerji çıkıyor. Bu enerjiyle birlikte söz konusu maddeler evrenin dört bir yanına yayılıyor. Bilim insanları 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki NGP–19038 galaksisinde flor tespit etti.Araştırmacılar florun hidrojen florür formunda gaz bulutlarında bulunduğu açıkladı. Florun kaynağı ise Wolf-Rayet yıldızı sınıfında. Wolf-Rayet yıldızları yüz milyon yıldızda bir gözüken devasa yıldızlara verilen bir isim.Söz konusu Wolf-Rayet yıldızının ömrünün çık kısa sürdüğü tahmin ediliyor. Samanyolu Galaksisi'nde ve çevre galaksilerde flor daha önce tespit edilmişti. Ancak 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside keşfedilmesi florun evrenin ilk dönemlerinde bu elementin var olduğu anlamına geliyor.Bilim insanlarının hesaplarına göre evren 13.5 milyar yaşında, Dünya ise 4.5 milyardan biraz daha yaşlı.
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florür, galaksi, diş, kemik

İlk defa insanda bulunan bir element uzayın derinliklerinde tespit edildi

15:24 05.11.2021 (güncellendi: 15:37 05.11.2021)
© Pixabayİnsan diş, gülümseme, kadın
İnsan diş, gülümseme, kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Pixabay
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Kemiklerde ve diş yapısında bulunan flor elementi Dünya'dan uzakta keşfedildi. Yakın galaksilerde bulunduğu bilinen flor, 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside belirlendi.
Yapılan yeni bir çalışmada bir ilke imza atıldı. İlk defa insan vücudunda bulunan bir element uzayın derinliklerinde keşfedildi. NTV'nin aktardığına göre, bilim insanları flor elementini 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside tespit etti.

Flor hem dişlerde hem kemiklerde bulunuyor. Ayrıca diş macunları da florürden oluşuyor. İnsan vücudundakiler de dahil Dünya'da bulunan elementler, evrendeki yıldızların patlamasıyla gezegene geldi.

Yıldızlar patladıkları zaman ortaya muazzam miktarda madde ve enerji çıkıyor. Bu enerjiyle birlikte söz konusu maddeler evrenin dört bir yanına yayılıyor. Bilim insanları 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki NGP–19038 galaksisinde flor tespit etti.

Araştırmacılar florun hidrojen florür formunda gaz bulutlarında bulunduğu açıkladı. Florun kaynağı ise Wolf-Rayet yıldızı sınıfında. Wolf-Rayet yıldızları yüz milyon yıldızda bir gözüken devasa yıldızlara verilen bir isim.

Söz konusu Wolf-Rayet yıldızının ömrünün çık kısa sürdüğü tahmin ediliyor. Samanyolu Galaksisi'nde ve çevre galaksilerde flor daha önce tespit edilmişti. Ancak 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside keşfedilmesi florun evrenin ilk dönemlerinde bu elementin var olduğu anlamına geliyor.

Bilim insanlarının hesaplarına göre evren 13.5 milyar yaşında, Dünya ise 4.5 milyardan biraz daha yaşlı.
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