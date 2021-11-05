https://tr.sputniknews.com/20211105/insan-disindeki-element-12-milyar-isik-yili-otede-kesfedildi-1050516049.html

İlk defa insanda bulunan bir element uzayın derinliklerinde tespit edildi

İlk defa insanda bulunan bir element uzayın derinliklerinde tespit edildi

Kemiklerde ve diş yapısında bulunan flor elementi Dünya'dan uzakta keşfedildi. Yakın galaksilerde bulunduğu bilinen flor, 12 milyar ışık yılı ötedeki bir... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T15:24+0300

2021-11-05T15:24+0300

2021-11-05T15:37+0300

florür

yaşam

galaksi

diş

kemik

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Yapılan yeni bir çalışmada bir ilke imza atıldı. İlk defa insan vücudunda bulunan bir element uzayın derinliklerinde keşfedildi. NTV'nin aktardığına göre, bilim insanları flor elementini 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside tespit etti.Flor hem dişlerde hem kemiklerde bulunuyor. Ayrıca diş macunları da florürden oluşuyor. İnsan vücudundakiler de dahil Dünya'da bulunan elementler, evrendeki yıldızların patlamasıyla gezegene geldi.Yıldızlar patladıkları zaman ortaya muazzam miktarda madde ve enerji çıkıyor. Bu enerjiyle birlikte söz konusu maddeler evrenin dört bir yanına yayılıyor. Bilim insanları 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki NGP–19038 galaksisinde flor tespit etti.Araştırmacılar florun hidrojen florür formunda gaz bulutlarında bulunduğu açıkladı. Florun kaynağı ise Wolf-Rayet yıldızı sınıfında. Wolf-Rayet yıldızları yüz milyon yıldızda bir gözüken devasa yıldızlara verilen bir isim.Söz konusu Wolf-Rayet yıldızının ömrünün çık kısa sürdüğü tahmin ediliyor. Samanyolu Galaksisi'nde ve çevre galaksilerde flor daha önce tespit edilmişti. Ancak 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside keşfedilmesi florun evrenin ilk dönemlerinde bu elementin var olduğu anlamına geliyor.Bilim insanlarının hesaplarına göre evren 13.5 milyar yaşında, Dünya ise 4.5 milyardan biraz daha yaşlı.

https://tr.sputniknews.com/20170923/akparti-ali-ihsan-yavuz-dis-macunu-koyun-1030273694.html

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florür, galaksi, diş, kemik