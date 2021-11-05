https://tr.sputniknews.com/20211105/irakta-secim-sonuclarina-itiraz-edenler-guvenlik-gucleriyle-catisti-125-yarali-1050525536.html

Irak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler, güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı

Irak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler, güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı

Irak’ta genel seçimlerin sonuçlarına itiraz eden gruplarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 125 kişi yaralandı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T20:28+0300

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dünya

irak

seçim

itiraz

haşdi şabi

çatışma

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Irak’ta geçtiğimiz ekim ayında yapılan genel seçimleri kaybeden Şii Haşdi Şabi grupları çatısı altında toplayan Fetih Koalisyonu, 'sonuçlara hile katıldığı' gerekçesiyle destekçilerini korunaklı Yeşil Bölge’nin girişi önünde toplanmaya çağırmıştı. Söz konusu çağrı üzerine yaklaşık 2 haftadır bölgede toplanan protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan protestocu gruplar güvenlik güçlerine taşla saldırırken, güvenlik güçleri de protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 98’i güvenlik güçleri mensubu olmak üzere toplam 125 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, yaralıların çoğunun durumunun iyi olduğu belirtilirken, can kaybı yaşanmadığı da ifade edildi.Öte yandan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi olaylara ilişkin soruşturma başlatılmasını talep etti.

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