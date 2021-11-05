https://tr.sputniknews.com/20211105/iraktaki-isid-karsiti-uluslararasi-koalisyon-askeri-araclarini-ulkeden-cekiyor-1050497698.html

Irak'taki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon askeri araçlarını ülkeden çekiyor

Irak'taki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon askeri araçlarını ülkeden çekiyor

Irak, IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerine ait 2 bin 100'ü aşkın askeri aracın ülkeden çekildiğini duyurdu. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T00:41+0300

2021-11-05T00:41+0300

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Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığında, Iraklı ve uluslararası koalisyon güçlerinden komutanların katılımıyla bir toplantı düzenlendi.Toplantıya, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdulemir eş-Şemri ile Irak'taki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General John Brennan ve Yardımcısı Tuğgeneral Richard Bell katıldı.Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, muharebe güçlerinin tamamen çekileceği aşamaya dair planlar görüşüldü.Koalisyon güçlerinin Irak'taki rolünün DEAŞ'a karşı savaştan eğitim ve danışmanlığa geçişi kapsamında şu ana kadar 2 bin 100'ü aşkın askeri aracın ülkeden geri çekildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, koalisyon güçlerinin Irak'ta bıraktığı 1800'ü aşkın askeri ekipmanın ise IŞİD'le mücadelede kullanıldığı aktarıldı.ABD öncülüğünde 60'ı aşkın devletten oluşan koalisyon güçleri, 2014'ten bu yana IŞİD'e karşı mücadelede Irak güçlerine destek veriyordu.Bağdat ve Washington yönetimleri 26 Temmuz'da, ABD muharebe güçlerinin, yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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irak, işid karşıtı koalisyon, araç