https://tr.sputniknews.com/20211105/ispanyol-bitcoin-milyoneri-yuzu-maskeli-soygunculardan-once-dayak-yedi-sonra-soyuldu-1050514470.html

İspanyol Bitcoin milyoneri, yüzü maskeli soygunculardan önce dayak yedi, sonra soyuldu

İspanyol Bitcoin milyoneri, yüzü maskeli soygunculardan önce dayak yedi, sonra soyuldu

İspanya’da soyguncular, sosyal medya şirketi ortağı bir adamı önce dövdü, ardından evinden milyonlarca euro değerindeki Bitcoin hesaplarını çalarak kayıplara... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T14:52+0300

2021-11-05T14:52+0300

2021-11-05T15:33+0300

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Söz konusu soygun ve saldırı İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşti. El Pais gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre mağdur, İspanyol şirket Telefónica’nın sahibi olduğu, ‘yerli Facebook’ olarak da bilinen sosyal iletişim ağı Tuenti’nin kurucu ortağı 38 yaşındaki Zaryn Dentzel. Soygun, salı günü öğleden sonra Dentzel’in Madrid’de oturduğu evin kapısının çalmasıyla başladı. Zilin çalmasıyla birlikte kapıyı açan Dentzel, dört beş kişilik kapüşonlu bir grubun saldırısına maruz kaldı. Ardından evdeki güvenlik kameralarını da etkisiz hale getiren hırsızlar, Dentzel’i dövmeye başladı.Polise verdiği ifadesine göre Denztel, birkaç saat boyunca hırsızlar tarafından dövüldüğünü ve gözlerine sprey sıkarak etrafı göremediğini anlattı. Dentzel’i zorlayarak bilgisayarının şifresini açtıran saldırganlar, evdeki birkaç eşyayla birlikte tüm hesap bilgilerini alıp kayıplara karıştı. Polis kaynaklarına göre Denztel’in çalınan hesabında milyonlarca euro değerinde Bitcoin bulunuyordu. Hırsızlar evden çıktıktan sonra Dentzel’in yardım çığlıklarını duyan bir komşunun polise haber vermesiyle birlikte eve gelen ekipler, olay yerini inceledi. İspanya Ulusal Polisi’nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20211028/el-salvador-25-milyon-dolar-degerinde-420-bitcoin-daha-aldi-simdiden-kr-ettik-1050265093.html

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ispanya, madrid, hırsız, bitcoin, hırsızlık, milyoner