https://tr.sputniknews.com/20211105/istanbul-sultangazide-bir-binada-patlama-meydana-geldi-1050514303.html

İstanbul Sultangazi'de bir binada patlama meydana geldi

İstanbul Sultangazi'de bir binada patlama meydana geldi

İstanbul Sultangazi'de 4 katlı binanın üst katındaki dairede tüp patlaması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T14:50+0300

2021-11-05T14:50+0300

2021-11-05T14:51+0300

yaşam

istanbul

türkiye

doğalgaz

sultangazi

patlama

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Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesi 1288. Sokak'ta 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı. Patlamada evde bulunan 25 yaşındaki N.A. yaralanırken binadan kopan parçalar nedeniyle iki araç zarar gördü.Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Patlama nedeniyle dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaralı N.A., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekiplerinin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın bulunduğu sokaktaki doğalgaz akışı, İGDAŞ ekiplerince kesildi.Ekipler, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen dairede inceleme yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211103/istanbulda-binada-patlama-1050430897.html

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istanbul, türkiye, doğalgaz, sultangazi, patlama