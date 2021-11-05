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https://tr.sputniknews.com/20211105/istanbulda-tsunami-zirvesi-6-metreyi-bulan-dalgalar-olabilir-1050517535.html
İstanbul'da tsunami zirvesi: 6 metreyi bulan dalgalar olabilir
İstanbul'da tsunami zirvesi: 6 metreyi bulan dalgalar olabilir
Dünya Tsunami Farkındalık Günü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uzmanların katılımıyla konferans düzenlendi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T16:08+0300
2021-11-05T16:08+0300
türkiye
istanbul
ibb
tsunami
deprem
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Konferansa, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Cevdet Yalçıner, Japonya Kagawa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öcal Necmioğlu, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman gibi çok sayıda uzman katıldı.'2019'da Seferihisar'daki tsunami uyarı niteliğindeydi'Prof. Dr. Haluk Özener "Ülkemizde daha çok deprem tehlikesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor ama tarihsel deprem kayıtlarına baktığımız zaman ülkemizde çok sayıda tarihsel tsunamiler var. Ülkemizde de Ege, Akdeniz zamanında Marmara Denizi'nde olan tsunamiler yaşanmış . Bu tsunamiler hiçbir zaman Japonya ve Endonezya gibi çok büyük yüz binlerce kişinin hayatını kaybedeceği tsunamiler değil. Ama 2017'de Bodrum Kos depreminde, 2019'da olan İzmir Depremi sonrasında biz tsunamiler yaşadık. 2019'da oldukça küçük bir tsunami olarak nitelendirebiliriz ama o tsunami bizim için bir uyarı. Vatandaşlarımıza tsunaminin ne boyutlarda olabileceğine dair bir öngörü verdiğini düşünüyorum. Biz Deprem Erken Uyarı Sistemi ile Marmara Bölgesi'nde fayın konumundan dolayı depremden 5 ile 7 saniye öncesinde erken uyarıyı verebiliyoruz. Tsunami erken uyarısı verebilmemiz için depremi çok hızlı şekilde çözmemiz gerekiyor. Şu anda 7 dakika içerisinde tsunami uyarı mesajını verebiliyoruz. Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantı denizlerde erken uyarı mesajı vermekteyiz. Bu erken uyarı mesajını bize abone olan 13 farklı ülkeden 15 kuruma 2 tane uluslarası kuruluşa ve AFAD'a iletmekteyiz" dedi.'Yaşanan olaylar farkındalığın kazanılmasında önemli'Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öcal Necmioğlu ise "Ülkemizde son 3000 yıl içerisinde 90'dan fazla tsunami olayı bir şekilde kaydedildi. Bunların içerisinde çok büyük olaylar var, küçük ölçekli olaylar var. Yaşanan olaylar farkındalığın kazanılmasında eğitim faaliyetlerinden daha fazla önem arz ediyor diye düşünüyorum. Özellikle Bodrum fiili olarak bir olayı tecrübe ettirdi" şeklinde konuştu.'6 metreyi bulacak dalgalar, bin metreyi aşacak girişimler olabilir'İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran da "Silivri'den, Fatih'ten, Üsküdar'dan, Tuzla'ya kadar olan 17 ilçemiz olası bir deprem sonrası heyelandan kaynaklan tsunami tehdidi raporlandı, eylem planı 17 ilçe için ayrı ayrı raporlandı. Farkındalık arttıkça zarar azalıyor. Büyükçekmece'de 27 tahliye yolunu tanımladık. Adalar dahil 16 ilçemizde 900'e yakın yönlendirici tsunami tabelası, güvenli bölgeye ulaştığına dair tabela ve sahillere bilgi panolarının montajı önümüzdeki 6 ay içerisinde yapılacak. Marmara içerisinde birkaç saat çalkalanacak tsunami 6 metreyi bulacak dalgalar kıyıdan 1000 metreyi bulan girişimler olabilir. Bu tehdide karşı çalışmamız devam edecek" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210909/ibbden-tsunamiden-kacis-tabelalari-1048755132.html
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istanbul, ibb, tsunami, deprem

İstanbul'da tsunami zirvesi: 6 metreyi bulan dalgalar olabilir

16:08 05.11.2021
© DHAİstanbul'da tsunami zirvesi
İstanbul'da tsunami zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© DHA
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Dünya Tsunami Farkındalık Günü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uzmanların katılımıyla konferans düzenlendi.
Konferansa, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Cevdet Yalçıner, Japonya Kagawa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öcal Necmioğlu, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman gibi çok sayıda uzman katıldı.

'2019'da Seferihisar'daki tsunami uyarı niteliğindeydi'

Prof. Dr. Haluk Özener "Ülkemizde daha çok deprem tehlikesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor ama tarihsel deprem kayıtlarına baktığımız zaman ülkemizde çok sayıda tarihsel tsunamiler var. Ülkemizde de Ege, Akdeniz zamanında Marmara Denizi'nde olan tsunamiler yaşanmış . Bu tsunamiler hiçbir zaman Japonya ve Endonezya gibi çok büyük yüz binlerce kişinin hayatını kaybedeceği tsunamiler değil. Ama 2017'de Bodrum Kos depreminde, 2019'da olan İzmir Depremi sonrasında biz tsunamiler yaşadık. 2019'da oldukça küçük bir tsunami olarak nitelendirebiliriz ama o tsunami bizim için bir uyarı. Vatandaşlarımıza tsunaminin ne boyutlarda olabileceğine dair bir öngörü verdiğini düşünüyorum. Biz Deprem Erken Uyarı Sistemi ile Marmara Bölgesi'nde fayın konumundan dolayı depremden 5 ile 7 saniye öncesinde erken uyarıyı verebiliyoruz. Tsunami erken uyarısı verebilmemiz için depremi çok hızlı şekilde çözmemiz gerekiyor. Şu anda 7 dakika içerisinde tsunami uyarı mesajını verebiliyoruz. Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantı denizlerde erken uyarı mesajı vermekteyiz. Bu erken uyarı mesajını bize abone olan 13 farklı ülkeden 15 kuruma 2 tane uluslarası kuruluşa ve AFAD'a iletmekteyiz" dedi.

'Yaşanan olaylar farkındalığın kazanılmasında önemli'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öcal Necmioğlu ise "Ülkemizde son 3000 yıl içerisinde 90'dan fazla tsunami olayı bir şekilde kaydedildi. Bunların içerisinde çok büyük olaylar var, küçük ölçekli olaylar var. Yaşanan olaylar farkındalığın kazanılmasında eğitim faaliyetlerinden daha fazla önem arz ediyor diye düşünüyorum. Özellikle Bodrum fiili olarak bir olayı tecrübe ettirdi" şeklinde konuştu.

'6 metreyi bulacak dalgalar, bin metreyi aşacak girişimler olabilir'

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran da "Silivri'den, Fatih'ten, Üsküdar'dan, Tuzla'ya kadar olan 17 ilçemiz olası bir deprem sonrası heyelandan kaynaklan tsunami tehdidi raporlandı, eylem planı 17 ilçe için ayrı ayrı raporlandı. Farkındalık arttıkça zarar azalıyor. Büyükçekmece'de 27 tahliye yolunu tanımladık. Adalar dahil 16 ilçemizde 900'e yakın yönlendirici tsunami tabelası, güvenli bölgeye ulaştığına dair tabela ve sahillere bilgi panolarının montajı önümüzdeki 6 ay içerisinde yapılacak. Marmara içerisinde birkaç saat çalkalanacak tsunami 6 metreyi bulacak dalgalar kıyıdan 1000 metreyi bulan girişimler olabilir. Bu tehdide karşı çalışmamız devam edecek" diye konuştu.
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