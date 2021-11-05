https://tr.sputniknews.com/20211105/istinaf-faruk-gullunun-feto-uyeligi-sucundan-aldigi-cezayi-onayladi-1050521722.html

İstinaf, Faruk Güllü'nün FETÖ üyeliği suçundan aldığı cezayı onayladı

İstinaf, Faruk Güllü'nün FETÖ üyeliği suçundan aldığı cezayı onayladı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması kapsamında yargılanan baklavacı Faruk Güllü'ye 'silahlı terör örgütüne üye... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T17:44+0300

2021-11-05T17:44+0300

2021-11-05T17:44+0300

türkiye

fetö

mahkeme

faruk güllü

dava

onay

istinaf mahkemesi

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Faruk Güllü'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunu inceledi.Ceza dairesi dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delilerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına karar verdi.İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemin doğru olarak nitelendirildiği vurgulanan kararda, Faruk Güllü'ye verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığı aktarıldı.Daire, bu gerekçelerle sanık avukatının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek, istinaf başvurusunu esastan reddetti. Dairenin oy birliğiyle aldığı karar Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verildi.Bu kapsamda Güllü'nün dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

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fetö, mahkeme, faruk güllü, dava, onay, istinaf mahkemesi