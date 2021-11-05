https://tr.sputniknews.com/20211105/istinaf-faruk-gullunun-feto-uyeligi-sucundan-aldigi-cezayi-onayladi-1050521722.html
İstinaf, Faruk Güllü'nün FETÖ üyeliği suçundan aldığı cezayı onayladı
İstinaf, Faruk Güllü'nün FETÖ üyeliği suçundan aldığı cezayı onayladı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması kapsamında yargılanan baklavacı Faruk Güllü'ye 'silahlı terör örgütüne üye... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T17:44+0300
2021-11-05T17:44+0300
2021-11-05T17:44+0300
türkiye
fetö
mahkeme
faruk güllü
dava
onay
istinaf mahkemesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102475/97/1024759712_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_20e485ae7cc1aef29c1ece6a2d336c4d.jpg
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Faruk Güllü'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunu inceledi.Ceza dairesi dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delilerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına karar verdi.İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemin doğru olarak nitelendirildiği vurgulanan kararda, Faruk Güllü'ye verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığı aktarıldı.Daire, bu gerekçelerle sanık avukatının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek, istinaf başvurusunu esastan reddetti. Dairenin oy birliğiyle aldığı karar Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verildi.Bu kapsamda Güllü'nün dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/ankara-merkezli-40-ilde-feto-operasyonu-100-mahrem-imam-tespit-edildi-1050395904.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102475/97/1024759712_141:0:909:576_1920x0_80_0_0_b2fecd17f02a48462cd229626977ca46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fetö, mahkeme, faruk güllü, dava, onay, istinaf mahkemesi
İstinaf, Faruk Güllü'nün FETÖ üyeliği suçundan aldığı cezayı onayladı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması kapsamında yargılanan baklavacı Faruk Güllü'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını, usul ve yasaya uygun buldu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Faruk Güllü'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunu inceledi.
Ceza dairesi dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delilerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına karar verdi.
İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemin doğru olarak nitelendirildiği vurgulanan kararda, Faruk Güllü'ye verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığı aktarıldı.
Daire, bu gerekçelerle sanık avukatının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek, istinaf başvurusunu esastan reddetti. Dairenin oy birliğiyle aldığı karar Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verildi.
Bu kapsamda Güllü'nün dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.