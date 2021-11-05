https://tr.sputniknews.com/20211105/japon-veliaht-prensin-kayinpederi-kawasima-oldu-kizi-90-gun-yas-tutacak--1050502916.html

Japon Veliaht Prens'in kayınpederi Kawaşima öldü, kızı 90 gün yas tutacak

Japon Veliaht Prens'in kayınpederi Kawaşima öldü, kızı 90 gün yas tutacak

Japonya Veliaht Prensi Fumihito'nun kayınpederi ve Veliaht Prenses Kiko'nun babası Kawaşima Tatsuhiko hayatını kaybetti. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T09:24+0300

2021-11-05T09:24+0300

2021-11-05T09:25+0300

dünya

japonya

yas

imparator

kayınpeder

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İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaiçoo) Tokyo'da 19 Ekim'de hastaneye yatan Kawaşima'nın 81 yaşında öldüğünü açıkladı. Fumihito'nun kayınpederi ve Kiko'nun babası Kawaşima, çiftin tek erkek çocuğu ve İmparatorluk Tahtının ikinci varisi Prens Hisahito'nun dedesiydi. Tokyo asıllı Kawaşima 1964'deki mezuniyeti sonrası ABD'de eğitim almış ve 1976'da profesör unvanını elde etmişti. Gakuşuuin Üniversitesi'nde ekonomi ve istatistik dersleri veren Kawaşima; Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı Uzman Heyeti'nde yer alıyordu. Kawaşima, Avusturya'daki Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsü'nde (IIASA) araştırmalar yürütmüştü. Kyodo ajansına göre Kawaşima, çalıştığı üniversitenin lojmanında sade bir hayat sürüyordu. Kamu yayıncısı NHK vefat dolayısıyla Fumihito'nun 7, torunu Prens Hisahito'nun 30, Kiko'nun ise 90 gün yas tutacağını aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20211102/eski-japon-prensesin-esinin-ismi-new-york-barosu-sinavini-gecenler-listesinde-yer-almadi--1050399425.html

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