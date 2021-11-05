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Kadın sunucu karşısında kemerini çözüyormuş gibi yapan erkek sunucunun programı askıya alındı
Kadın sunucu karşısında kemerini çözüyormuş gibi yapan erkek sunucunun programı askıya alındı
İsrail'de hava durumu programı sunucusu Danny Roup, canlı yayında yardımcı kadın sunucunun yanında pantolon kemerini çözüyormuş gibi yapmasının ardından canlı... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T15:19+0300
2021-11-05T15:28+0300
yaşam
israil
televizyon
kemer
meteoroloji
canlı yayın
dövme
sunucu
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İsrail'de Kanal 13'te hava durumu sunuculuğu yapan Danny Roup'un, kadın yardımcı sunucunun herhangi bir dövmesi olup olmadığı sorusu üzerine "Göstereceğim" deyip ayağa kalkarak pantolonunu çözüyormuş gibi yapınca canlı yayın programları askıya alındı.Haaretz'in aktardığına göre, Danny Roup ve sunucu Rotem Israel, yayında gençlerin yaralarını kapatan dövmeler hakkında konuşuyordu.Roup, Israel'in Roup'a dövmesi olup olmadığını sormasının ardından ayağa kalktı ve "Göstereceğim sana" diyerek pantolon kemerini çözüyormuş gibi yaptı.Roup'un yanıtı karşısında afallayan Israel, "Bazen şakalarınız o kadar da komik olmuyor" dedi.Olayın ardından Kanal 13 yetkilileri, söz konusu davranışın 'uygunsuz' olduğu belirterek, meselenin ele alınacağı belirtilen bir bildiri yayınladı.Sonrasında ise Roup'un canlı yayın programları askıya alındı.Öte yandan kadın hakları aktivistleri, Roup'un canlı yayındaki davranışını kınayarak 'iğrenç' şeklinde nitelendirdi.Roup, kanalda ayrıca 'Paranın Ardında' adlı bir finans programı da sunuyordu.Ancak Roup, davranışından ötürü fazla pişmanlık duymadığını ifade etti.Jerusalem Post'ta yer alan habere göre Roup, meslektaşı Israel için "Rotem benim iyi bir dostum, harika bir meslektaşım ve medyada en sevdiğim ve takdir ettiğim kadınlardan biri" ifadelerini kullandı.'Mizah duygusu olmayan robotlara dönüşeceğiz'"Ne yazık ki sonunda gülemeyeceğiz" diyen Roup, "Bir yandan yandan dikkatli ve hesaplı olmalıyız. Diğer yandan da böyle gitmesi mümkün değil, yoksa mizah duygusu olmayan robotlara dönüşeceğiz. Hoşçakalın" mesajını paylaştı.Roup, birkaç gün önce de sunduğu sabah programında Kovid-19 aşısını otizmle ilişkilendiren iddialarda bulunan aşı karşıtı reality show yıldızı Lihi Greener'i ağırlaması nedeniyle tepki almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210901/tv-sunucusu-programa-cikardigi-tecavuzcuden-cansiz-manken-uzerinde-canlandirma-yapmasini-istedi-1048507376.html
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israil, televizyon, kemer, meteoroloji, canlı yayın, dövme, sunucu

Kadın sunucu karşısında kemerini çözüyormuş gibi yapan erkek sunucunun programı askıya alındı

15:19 05.11.2021 (güncellendi: 15:28 05.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter / @ivgizİsrail'de hava durumu programı sunucusu Danny Roup, canlı yayında yardımcı kadın sunucunun yanında pantolon kemerini çözüyormuş gibi yapmasının ardından canlı yayın programları askıya alındı.
İsrail'de hava durumu programı sunucusu Danny Roup, canlı yayında yardımcı kadın sunucunun yanında pantolon kemerini çözüyormuş gibi yapmasının ardından canlı yayın programları askıya alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Fotoğraf : Twitter / @ivgiz
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İsrail'de hava durumu programı sunucusu Danny Roup, canlı yayında yardımcı kadın sunucunun yanında pantolon kemerini çözüyormuş gibi yapmasının ardından canlı yayın programları askıya alındı.
İsrail'de Kanal 13'te hava durumu sunuculuğu yapan Danny Roup'un, kadın yardımcı sunucunun herhangi bir dövmesi olup olmadığı sorusu üzerine "Göstereceğim" deyip ayağa kalkarak pantolonunu çözüyormuş gibi yapınca canlı yayın programları askıya alındı.
Haaretz'in aktardığına göre, Danny Roup ve sunucu Rotem Israel, yayında gençlerin yaralarını kapatan dövmeler hakkında konuşuyordu.
Roup, Israel'in Roup'a dövmesi olup olmadığını sormasının ardından ayağa kalktı ve "Göstereceğim sana" diyerek pantolon kemerini çözüyormuş gibi yaptı.
Roup'un yanıtı karşısında afallayan Israel, "Bazen şakalarınız o kadar da komik olmuyor" dedi.
Olayın ardından Kanal 13 yetkilileri, söz konusu davranışın 'uygunsuz' olduğu belirterek, meselenin ele alınacağı belirtilen bir bildiri yayınladı.
Sonrasında ise Roup'un canlı yayın programları askıya alındı.
Öte yandan kadın hakları aktivistleri, Roup'un canlı yayındaki davranışını kınayarak 'iğrenç' şeklinde nitelendirdi.
Roup, kanalda ayrıca 'Paranın Ardında' adlı bir finans programı da sunuyordu.
Ancak Roup, davranışından ötürü fazla pişmanlık duymadığını ifade etti.
Jerusalem Post'ta yer alan habere göre Roup, meslektaşı Israel için "Rotem benim iyi bir dostum, harika bir meslektaşım ve medyada en sevdiğim ve takdir ettiğim kadınlardan biri" ifadelerini kullandı.

'Mizah duygusu olmayan robotlara dönüşeceğiz'

"Ne yazık ki sonunda gülemeyeceğiz" diyen Roup, "Bir yandan yandan dikkatli ve hesaplı olmalıyız. Diğer yandan da böyle gitmesi mümkün değil, yoksa mizah duygusu olmayan robotlara dönüşeceğiz. Hoşçakalın" mesajını paylaştı.
Roup, birkaç gün önce de sunduğu sabah programında Kovid-19 aşısını otizmle ilişkilendiren iddialarda bulunan aşı karşıtı reality show yıldızı Lihi Greener'i ağırlaması nedeniyle tepki almıştı.
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