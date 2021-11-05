Kebap yemeye dalan snooker oyuncusu Ronnie O'Sullivan, maçını unuttu

Önde gelen snooker oyuncarından Ronnie O'Sullivan, İngiltere Açık turnuvasındaki maçı öncesinde bir Türk restoranına kebap yemeye gitti.Restoran masasında yemeğe dalan ünlü sporcu, az kalsın maçına geç kalıyordu.O'Sullivan, İngiltere'nin Milton Keynes kentindeki Marchall Arena'da düzenlenen turnuva maçına 7 dakika kala yetişebildi.'Kebabı bitirmem gerekiyordu'Konuya açıklık getiren O'Sullivan, "Bir kebap restoranında dostlarımla beraber güzel vakit geçiriyordum. Önceki maç sona erdiği için 'Artık gitsem iyi olur' diye düşündüm. Kebabı bitirmem gerekiyordu, üstüne de baklava yedim" ifadelerini kullandı.Disiplinsiz davrandığını itiraf eden sporcu, "Maça geldiğim sırada üzerimde hâlâ kot pantolonum ve spor ayakkabılarım vardı. Gerçekten dağınık haldeydim" dedi.O'Sullivan, çıktığı müsabakada Michael Georgiou'yu mağlup ederek son 32'ye kaldı.
Dünyanın en iyi snooker sporcuları arasında yer alan Ronnie O'Sullivan, bir Türk restoranında kebap yemeye dalıp maçını unuttu.
Önde gelen snooker oyuncarından Ronnie O'Sullivan, İngiltere Açık turnuvasındaki maçı öncesinde bir Türk restoranına kebap yemeye gitti.
Restoran masasında yemeğe dalan ünlü sporcu, az kalsın maçına geç kalıyordu.
O'Sullivan, İngiltere'nin Milton Keynes kentindeki Marchall Arena'da düzenlenen turnuva maçına 7 dakika kala yetişebildi.
'Kebabı bitirmem gerekiyordu'
Konuya açıklık getiren O'Sullivan, "Bir kebap restoranında dostlarımla beraber güzel vakit geçiriyordum. Önceki maç sona erdiği için 'Artık gitsem iyi olur' diye düşündüm. Kebabı bitirmem gerekiyordu, üstüne de baklava yedim" ifadelerini kullandı.
Hungry Ronnie O’Sullivan almost missed the start of his English Open clash because he was enjoying a pre-match KEBAB. "I got to finish the kebab and had the baklava, too. It was a long lunch."https://t.co/GlCHupFSgJ