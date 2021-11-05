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https://tr.sputniknews.com/20211105/kilicdaroglundan-turkiyedeki-buyukelciliklere-kanal-istanbul-mektubu-1050524529.html
Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye’deki büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu
Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye’deki büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki büyükelçiliklere ülkedeki yatırımcıların Kanal İstanbul projesine destek vermemesi gerektiğini belirten bir... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T19:43+0300
2021-11-05T19:43+0300
türkiye
istanbul
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kemal kılıçdaroğlu
kanal istanbul
marmara denizi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Kanal İstanbul' konulu mektubu paylaştığı Twitter gönderisinde şunları kaydetti: “Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım.”Kılıçdaroğlu, mektupta, bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele ettiği bir süreçte 'Kanal İstanbul gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesinin iklim kriziyle mücadeleye taban tabana zıt olduğunu' belirtti.Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Müze Gazhane’deki etkinliğinde konuşan CHP lideri, Kanal İstanbul ihalesini alanların ‘ağır bedeller ödeyeceğini‘ şu ifadelerle aktarmıştı: “İster içeriden, ister dışarıdan, bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu dünyada siz hâlâ İstanbul’a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.”
türkiye
istanbul
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istanbul, chp, kemal kılıçdaroğlu, kanal istanbul, marmara denizi, ibb, akp, açıklama, büyükelçi

Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye’deki büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu

19:43 05.11.2021
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki büyükelçiliklere ülkedeki yatırımcıların Kanal İstanbul projesine destek vermemesi gerektiğini belirten bir mektup gönderdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Kanal İstanbul' konulu mektubu paylaştığı Twitter gönderisinde şunları kaydetti:
“Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım.”
Kılıçdaroğlu, mektupta, bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele ettiği bir süreçte 'Kanal İstanbul gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesinin iklim kriziyle mücadeleye taban tabana zıt olduğunu' belirtti.
Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Müze Gazhane’deki etkinliğinde konuşan CHP lideri, Kanal İstanbul ihalesini alanların ‘ağır bedeller ödeyeceğini‘ şu ifadelerle aktarmıştı:
“İster içeriden, ister dışarıdan, bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu dünyada siz hâlâ İstanbul’a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.”
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