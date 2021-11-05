Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye’deki büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Kanal İstanbul' konulu mektubu paylaştığı Twitter gönderisinde şunları kaydetti: “Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım.”Kılıçdaroğlu, mektupta, bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele ettiği bir süreçte 'Kanal İstanbul gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesinin iklim kriziyle mücadeleye taban tabana zıt olduğunu' belirtti.Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Müze Gazhane’deki etkinliğinde konuşan CHP lideri, Kanal İstanbul ihalesini alanların ‘ağır bedeller ödeyeceğini‘ şu ifadelerle aktarmıştı: “İster içeriden, ister dışarıdan, bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu dünyada siz hâlâ İstanbul’a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.”
“Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım.”
Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım. pic.twitter.com/blkQ6HflNB
Kılıçdaroğlu, mektupta, bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele ettiği bir süreçte 'Kanal İstanbul gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesinin iklim kriziyle mücadeleye taban tabana zıt olduğunu' belirtti.
Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Müze Gazhane’deki etkinliğinde konuşan CHP lideri, Kanal İstanbul ihalesini alanların ‘ağır bedeller ödeyeceğini‘ şu ifadelerle aktarmıştı:
“İster içeriden, ister dışarıdan, bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu dünyada siz hâlâ İstanbul’a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.”