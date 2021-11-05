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Hayvanlarda Alfa varyantı ilk kez görüldü: Ciddi kalp sorunları yaratabiliyor
16:15 05.11.2021 (güncellendi: 16:24 05.11.2021)
© AA / Fatemeh BahramiTahran'daki sıra dışı "Kedi Müzesi" insanların kedilerle bağını güçlendiriyor
© AA / Fatemeh Bahrami
İngiltere'de son yapılan araştırmalara göre bulaşıcılığı yüksek Alfa varyantı, evcil hayvanlarda da görülüyor. İnsanlardan hayvanlara geçtiğini belirten uzmanlar, kedi ve köpeklerde kalp sorununa yol açabilecek Alfa varyantına karşı uyarıyor.
Veterinerler, kalp sorunlarına yol açabilecek Kovid-19 virüsünün Alfa varyantının insanlardan evcil hayvanlara bulaşabileceği konusunda uyarıyor
İngiltere’de Marlow'daki Ralph Veteriner Sevk Merkezi’ndeki araştırmacılar, kedilerde dört, evcil köpeklerde de tespit ettikleri iki vaka bildirdi.
İlk kez kasım 2020’de İngiltere’nin güney doğusundaki Kent kentinde tespit edilen 'B.1.1.7', daha sonra verilen isimle 'Alfa' varyantı, kendisinden önceki diğer varyantlara göre çok daha bulaşıcı ve hızlı yayılarak vaka sayılarında ani artışa neden olmuştu.
İlk kez kasım 2020’de İngiltere’nin güney doğusundaki Kent kentinde tespit edilen 'B.1.1.7', daha sonra verilen isimle 'Alfa' varyantı, kendisinden önceki diğer varyantlara göre çok daha bulaşıcı ve hızlı yayılarak vaka sayılarında ani artışa neden olmuştu.
Marlow'daki Ralph Veteriner Sevk Merkezi’ndeki yapılan araştırma sonuçlarına göre, kedilerden ikisi ve köpeklerden biri PCR testi aracılığıyla pozitif olduğunun öğrenildiği bildirildi. Diğer üç evcil hayvanın kalp hastalığı belirtileri gösterdikten iki-altı hafta sonra merkeze getirilmesiyle birlikte yapılan kan testleri sonucunda, Kovid-19'u atlatmış ve antikor geliştirdiği tespit edildi.
Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer nokta da Alfa varyantı tespit edilen evcil hayvan sahipleri, Kovid-19'u geçirip atlatmış kişilerdi.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Veteriner kardiyolog Dr. Luca Ferasin, son çalışmalarının Kovid-19 alfa varyantından etkilenen ilk kedi ve köpek vakalarını bildirdiğini belirtti. Ferasin, bundan önce hayvanlarda hiç görülmemiş ciddi kalp anormallikleri gördüklerini de ekledi. Dr. Ferasin, hayvanlar arasında çok yaygın olmadığını belirtmekle birlikte, bulaşma yönünün muhtemelen insandan hayvana doğru olduğunu, hayvandan insana bulaşmanın daha düşük ihtimal olduğunu söyledi.
Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer nokta da Alfa varyantı tespit edilen evcil hayvan sahipleri, Kovid-19'u geçirip atlatmış kişilerdi.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Veteriner kardiyolog Dr. Luca Ferasin, son çalışmalarının Kovid-19 alfa varyantından etkilenen ilk kedi ve köpek vakalarını bildirdiğini belirtti. Ferasin, bundan önce hayvanlarda hiç görülmemiş ciddi kalp anormallikleri gördüklerini de ekledi. Dr. Ferasin, hayvanlar arasında çok yaygın olmadığını belirtmekle birlikte, bulaşma yönünün muhtemelen insandan hayvana doğru olduğunu, hayvandan insana bulaşmanın daha düşük ihtimal olduğunu söyledi.
Öte yandan bu çalışma, kediler ve köpekler üzerinde yapılan ilk Kovid-19 araştırması değil. Temmuz ayında, Hollanda'da Utrecht Üniversitesinden uzmanlar, Kovid-19'a yakalanan kişilerle aynı evi paylaşan kedi ve köpeklere PCR ve kan testleri yaptı.
Çalışma çerçevesinde son 200 gün içinde Kovid-19'a yakalanan kişilerin yaşadığı 196 evde 310 evcil hayvan test edildi ve araştırmada 6 kedi ve 7 köpeğin test sonuçları pozitif çıktı, 54 evcil hayvanın da Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği görüldü. Yine aynı araştırmada da hayvandan insana değil, insandan hayvana bulaştığı görüldü.