Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığında kurulan Ulusal Birik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) koalisyon hükümeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu. Tatar, Sucuoğlu başkanlığındaki kabineyi onayladı.Ülkenin başbakanı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu oldu. Yeni Kabine'de sadece Sağlık Bakanı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı değişti, diğer bakanlar aynı kaldı.
Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığında kurulan Ulusal Birik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) koalisyon hükümeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu. Tatar, Sucuoğlu başkanlığındaki kabineyi onayladı.
Ülkenin başbakanı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu oldu. Yeni Kabine'de sadece Sağlık Bakanı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı değişti, diğer bakanlar aynı kaldı.