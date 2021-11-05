KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ‘Geçen yıl hem lisans, hem yüksek lisans hem de doktora burslarında artış gerçekleştirdik. 2002’den bu yana faydalanan öğrenci sayısında artış gerçekleştirdik. Bu seneki başvuruları bugün başlattık.’ dedi ve ayrıca başvuruların 8 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.Burs/öğrenim kredisi müracaatları, kyk.gsb.gov.tr web adresinden, e-Devlet üzerinden yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ‘Geçen yıl hem lisans, hem yüksek lisans hem de doktora burslarında artış gerçekleştirdik. 2002’den bu yana faydalanan öğrenci sayısında artış gerçekleştirdik. Bu seneki başvuruları bugün başlattık.’ dedi ve ayrıca başvuruların 8 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.
Burs/öğrenim kredisi müracaatları, kyk.gsb.gov.tr web adresinden, e-Devlet üzerinden yapılacak.