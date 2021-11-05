https://tr.sputniknews.com/20211105/kyk-burs-ve-kredi-basvurulari-basladi-1050504496.html

KYK burs ve kredi başvuruları başladı

KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

burs

kyk

kredi

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Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ‘Geçen yıl hem lisans, hem yüksek lisans hem de doktora burslarında artış gerçekleştirdik. 2002’den bu yana faydalanan öğrenci sayısında artış gerçekleştirdik. Bu seneki başvuruları bugün başlattık.’ dedi ve ayrıca başvuruların 8 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.Burs/öğrenim kredisi müracaatları, kyk.gsb.gov.tr web adresinden, e-Devlet üzerinden yapılacak.

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burs, kyk, kredi