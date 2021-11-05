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Lüleburgaz’da evine doğru yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Lüleburgaz’da evine doğru yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel yürüyerek evine giderken, önceden tanıdığı Selçuk... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T00:33+0300
2021-11-05T00:33+0300
türkiye
kadın cinayeti
lüleburgaz
bıçaklı saldırı
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Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışan 42 yaşındaki İlknur Gökay Tuncel, akşam saatlerinde işinden çıktıktan sonra evine giderken, Selçuk G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.Tuncel’i vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklayan Selçuk G., aynı bıçakla kendisini de bıçakladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İlknur Gökay Tuncel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Durumu ağır olan Selçuk G. ise Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Selçuk G.'yi önceden tanıdığı belirtilen Tuncel'in yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye personelinin öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gerenli, "İyilik meleği, sevgi dolu, çalışma arkadaşımız İlknur Gökay Tuncel’i hunharca bir cinayet sonucu kaybettik. Bitmek bilmeyen kadın cinayetlerinin ve gencecik kardeşimizin acısını birlikte yaşıyoruz. Yeter artık, bu acıların son bulması için ne gerekiyorsa yapılmalı" dedi.
türkiye
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kadın cinayeti, lüleburgaz, bıçaklı saldırı

Lüleburgaz’da evine doğru yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

00:33 05.11.2021
© DHAİlknur Gökay Tuncel
İlknur Gökay Tuncel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© DHA
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Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel yürüyerek evine giderken, önceden tanıdığı Selçuk G.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kendisini de yaralayan Selçuk G. tedavi altına alındı.
Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışan 42 yaşındaki İlknur Gökay Tuncel, akşam saatlerinde işinden çıktıktan sonra evine giderken, Selçuk G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Tuncel’i vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklayan Selçuk G., aynı bıçakla kendisini de bıçakladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İlknur Gökay Tuncel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Durumu ağır olan Selçuk G. ise Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Selçuk G.'yi önceden tanıdığı belirtilen Tuncel'in yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye personelinin öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gerenli, "İyilik meleği, sevgi dolu, çalışma arkadaşımız İlknur Gökay Tuncel’i hunharca bir cinayet sonucu kaybettik. Bitmek bilmeyen kadın cinayetlerinin ve gencecik kardeşimizin acısını birlikte yaşıyoruz. Yeter artık, bu acıların son bulması için ne gerekiyorsa yapılmalı" dedi.
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