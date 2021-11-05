https://tr.sputniknews.com/20211105/luleburgazda-evine-dogru-yurudugu-sirada-bicakli-saldiriya-ugrayan-kadin-yasamini-yitirdi-1050497564.html

Lüleburgaz’da evine doğru yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Lüleburgaz’da evine doğru yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel yürüyerek evine giderken, önceden tanıdığı Selçuk... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T00:33+0300

2021-11-05T00:33+0300

2021-11-05T00:33+0300

türkiye

kadın cinayeti

lüleburgaz

bıçaklı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050497539_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_e121cc49da7dd583433eb3d889015760.jpg

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışan 42 yaşındaki İlknur Gökay Tuncel, akşam saatlerinde işinden çıktıktan sonra evine giderken, Selçuk G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.Tuncel’i vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklayan Selçuk G., aynı bıçakla kendisini de bıçakladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İlknur Gökay Tuncel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Durumu ağır olan Selçuk G. ise Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Selçuk G.'yi önceden tanıdığı belirtilen Tuncel'in yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye personelinin öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gerenli, "İyilik meleği, sevgi dolu, çalışma arkadaşımız İlknur Gökay Tuncel’i hunharca bir cinayet sonucu kaybettik. Bitmek bilmeyen kadın cinayetlerinin ve gencecik kardeşimizin acısını birlikte yaşıyoruz. Yeter artık, bu acıların son bulması için ne gerekiyorsa yapılmalı" dedi.

türkiye

lüleburgaz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadın cinayeti, lüleburgaz, bıçaklı saldırı