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https://tr.sputniknews.com/20211105/macronun-eski-yakin-korumasi-1-mayista-gostericilere-saldirmaktan-hapis-cezasi-aldi-1050522571.html
Macron'un eski yakın koruması, 1 Mayıs'ta göstericilere saldırmaktan hapis cezası aldı
Macron'un eski yakın koruması, 1 Mayıs'ta göstericilere saldırmaktan hapis cezası aldı
1 Mayıs'ta kendisine polis süsü verip göstericileri döven Fransa Cumhurbaşkanı'nın yakın korumasına Paris'te bir mahkeme 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezası... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T18:22+0300
2021-11-05T18:41+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
alexandre benalla
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1 Mayıs 2018'de kafasına polis kaskı geçirip göstericileri döven eski yakın koruması Alexandre Benalla, hapis cezasına çarptırıldı. Savcıların istediğinden daha ağır mahkumiyetMacron'un skandaldan sonra bir süre sahip çıktığı ve görevden uzaklaştırmada geç kaldığı eski kişisel güvenlik danışmanı hakkında savcıların tecilli 18 ay hapis cezası istemesine karşın, mahkemeden çıkan karar, 2 yılı tecilli 3 yıl hapis oldu.Gelecek yıl cumhurbaşkanlığı seçimleri sınavından geçecek Macron'a o dönemde halk desteğinin dibe vurmasına neden olan 'Benallagate' skandalının, polis kılığına girip emekçi dövmekten ibaret olmadığı da ortaya çıktı.Yasadışı diplomatik pasaport ve silah kullanmaktan da suçlu bulunduBenalla'yı diplomatik pasaportları yasadışı olarak kullanmaktan ve yasadışı olarak silah taşımaktan da suçlu bulan mahkeme, cumhurbaşkanının eski yakın korumasını 'dokunulmazlık, cezasızlık ve her şeye gücü yetme duygusuyla hareket ettiğini' belirtti. 500 euro para cezasına da çaptırılan Benalla, Fransız medyasının duruşmadan aktardığına göre bir yıllık hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekecek., 2018'de Macron ile Elysee Sarayı'ndaki ekibi, Benalla'yı hemen görevden almadıkları, ancak olaydan 6 hafta sonra göstericilere saldırmasının videosu ortaya çıkınca kovdukları için sert eleştirilerle karşılaşmıştı.Video, polisin kalabalık kontrol operasyonu sırasında orada sadece gözlemci olarak bulunmaya izinli Benalla'nın polis kıyafetleri içinde göstericilere taciz ve saldırısını gözler önüne serdi. Sadece polise yardım etmek istediğini ve yasadışı bir şey yapmadığını savunan Benalla, ayrıca diplomatik pasaportları kullanmasına izin verildiğini sandığını, ancak bir hata yaptığını söylemişti.Benallagate, Macron'un son derece merkezi yönetim tarzı ve Beşinci Cumhuriyet döneminde Fransa Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin genişliği hakkında tartışmaları hararetlendirdi. O dönemde Elysee'nin Benalla'yı korumaya çalıştığı suçlamalarını reddeden Macron'un nisanda yeniden seçilme şansı üzerinde eski koruması hakkındaki yargı kararının herhangi bir etkisinin olup olmayacağı bilinmiyor.
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fransa, emmanuel macron, alexandre benalla

Macron'un eski yakın koruması, 1 Mayıs'ta göstericilere saldırmaktan hapis cezası aldı

18:22 05.11.2021 (güncellendi: 18:41 05.11.2021)
© REUTERS / Regis DuvignauFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alexandre Benalla
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alexandre Benalla - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / Regis Duvignau
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1 Mayıs'ta kendisine polis süsü verip göstericileri döven Fransa Cumhurbaşkanı'nın yakın korumasına Paris'te bir mahkeme 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezası kesti, o bir yılı da evde elektronik kelepçeye çevirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1 Mayıs 2018'de kafasına polis kaskı geçirip göstericileri döven eski yakın koruması Alexandre Benalla, hapis cezasına çarptırıldı.

Savcıların istediğinden daha ağır mahkumiyet

Macron'un skandaldan sonra bir süre sahip çıktığı ve görevden uzaklaştırmada geç kaldığı eski kişisel güvenlik danışmanı hakkında savcıların tecilli 18 ay hapis cezası istemesine karşın, mahkemeden çıkan karar, 2 yılı tecilli 3 yıl hapis oldu.
Gelecek yıl cumhurbaşkanlığı seçimleri sınavından geçecek Macron'a o dönemde halk desteğinin dibe vurmasına neden olan 'Benallagate' skandalının, polis kılığına girip emekçi dövmekten ibaret olmadığı da ortaya çıktı.

Yasadışı diplomatik pasaport ve silah kullanmaktan da suçlu bulundu

Benalla'yı diplomatik pasaportları yasadışı olarak kullanmaktan ve yasadışı olarak silah taşımaktan da suçlu bulan mahkeme, cumhurbaşkanının eski yakın korumasını 'dokunulmazlık, cezasızlık ve her şeye gücü yetme duygusuyla hareket ettiğini' belirtti.
500 euro para cezasına da çaptırılan Benalla, Fransız medyasının duruşmadan aktardığına göre bir yıllık hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekecek.
, 2018'de Macron ile Elysee Sarayı'ndaki ekibi, Benalla'yı hemen görevden almadıkları, ancak olaydan 6 hafta sonra göstericilere saldırmasının videosu ortaya çıkınca kovdukları için sert eleştirilerle karşılaşmıştı.
Video, polisin kalabalık kontrol operasyonu sırasında orada sadece gözlemci olarak bulunmaya izinli Benalla'nın polis kıyafetleri içinde göstericilere taciz ve saldırısını gözler önüne serdi. Sadece polise yardım etmek istediğini ve yasadışı bir şey yapmadığını savunan Benalla, ayrıca diplomatik pasaportları kullanmasına izin verildiğini sandığını, ancak bir hata yaptığını söylemişti.
Benallagate, Macron'un son derece merkezi yönetim tarzı ve Beşinci Cumhuriyet döneminde Fransa Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin genişliği hakkında tartışmaları hararetlendirdi.
O dönemde Elysee'nin Benalla'yı korumaya çalıştığı suçlamalarını reddeden Macron'un nisanda yeniden seçilme şansı üzerinde eski koruması hakkındaki yargı kararının herhangi bir etkisinin olup olmayacağı bilinmiyor.
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