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Mehmet Barlas: Birileri Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynısı Menderes için de söz konusuydu
Mehmet Barlas: Birileri Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynısı Menderes için de söz konusuydu
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı üzerine spekülasyonlar yapıldığını belirtti ve "Düşünün ki bugün birileri... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T09:57+0300
2021-11-05T09:57+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
adnan menderes
cumhurbaşkanı
mehmet barlas
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Mehmet Barlas, özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon yapıldığını dile getirdi ve bugünkü yazısının 'Çakallara dikkat' başlıklı kısmında "Düşünün ki bugün birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynı durum 1950'li yıllarda Adnan Menderes için de söz konusuydu" dedi.Barlas, yazısına şu şekilde devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211103/cumhurbaskani-erdogandan-asilsiz-paylasimlara-suc-duyurusu-1050454637.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, adnan menderes, cumhurbaşkanı, mehmet barlas

Mehmet Barlas: Birileri Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynısı Menderes için de söz konusuydu

09:57 05.11.2021
© Fotoğraf : DHAMehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Fotoğraf : DHA
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı üzerine spekülasyonlar yapıldığını belirtti ve "Düşünün ki bugün birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynı durum 1950'li yıllarda Adnan Menderes için de söz konusuydu" dedi.
Mehmet Barlas, özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon yapıldığını dile getirdi ve bugünkü yazısının 'Çakallara dikkat' başlıklı kısmında "Düşünün ki bugün birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynı durum 1950'li yıllarda Adnan Menderes için de söz konusuydu" dedi.
Barlas, yazısına şu şekilde devam etti:

"Ama kimse onu seçimle yenemedi. Menderes, Londra'ya Kıbrıs zirvesi için giderken uçağı düştü. O günün çakalları çok sevindiler ama Menderes kazadan sağ kurtuldu. Sonunda hepimizi rezil eden bir durum çıktı ortaya. Türkiye'de darbeciler, Adnan Menderes'i idam ettiler ve Türkiye en az 30 yıl geriye gitti. Türkiye'nin bugününü, siyasetini değerlendirirken çakallıkları devre dışı bırakmaya çalışmalıyız. Bunlar sadece kendilerine değil, tüm ülkeye kötülük yapıyorlar."

Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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