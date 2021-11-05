https://tr.sputniknews.com/20211105/mehmet-barlas-birileri-erdogandan-ne-kadar-nefret-ediyorsa-aynisi-menderes-icin-de-soz-konusuydu-1050503699.html

Mehmet Barlas: Birileri Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynısı Menderes için de söz konusuydu

Mehmet Barlas: Birileri Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynısı Menderes için de söz konusuydu

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı üzerine spekülasyonlar yapıldığını belirtti ve "Düşünün ki bugün birileri... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T09:57+0300

2021-11-05T09:57+0300

2021-11-05T09:57+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

adnan menderes

cumhurbaşkanı

mehmet barlas

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Mehmet Barlas, özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon yapıldığını dile getirdi ve bugünkü yazısının 'Çakallara dikkat' başlıklı kısmında "Düşünün ki bugün birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynı durum 1950'li yıllarda Adnan Menderes için de söz konusuydu" dedi.Barlas, yazısına şu şekilde devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211103/cumhurbaskani-erdogandan-asilsiz-paylasimlara-suc-duyurusu-1050454637.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, adnan menderes, cumhurbaşkanı, mehmet barlas