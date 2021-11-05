https://tr.sputniknews.com/20211105/meksikada-otele-silahli-saldiri-duzenleyen-saldirganlar-2-kisiyi-oldurdu-1050501296.html

Meksika'da otele silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar 2 kişiyi öldürdü

Meksika'da otele silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar 2 kişiyi öldürdü

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde, turistik bir otele baskın yapan silahlı kişiler, 2 kişiyi öldürdü, 1 turisti yaraladı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T06:26+0300

2021-11-05T06:26+0300

2021-11-05T06:25+0300

dünya

saldırı

meksika

polis

otel

cinayet

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Meksika basınında çıkan habere göre, silahlı saldırganlar, Cancun kentindeki sahil kasabasında yer alan turistik bir otele saldırdı.İki kamyonla oteli basan saldırganlar, plajda bulunan 2 kişiyi infaz ettikten sonra bir turisti de hafif yaraladı.Görgü tanıklarının ifadesine göre, silahlı kişiler saldırının ardından plaj alanından tekneyle kaçtı.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı esnasında büyük korku yaşayan turistlerin ve çalışanların tehdit üzerine yere yattığı görülüyor.Eyalet Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını tahmin ediyor.

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saldırı, meksika, polis, otel, cinayet