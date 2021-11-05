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https://tr.sputniknews.com/20211105/meksikada-otele-silahli-saldiri-duzenleyen-saldirganlar-2-kisiyi-oldurdu-1050501296.html
Meksika'da otele silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar 2 kişiyi öldürdü
Meksika'da otele silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar 2 kişiyi öldürdü
Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde, turistik bir otele baskın yapan silahlı kişiler, 2 kişiyi öldürdü, 1 turisti yaraladı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T06:26+0300
2021-11-05T06:26+0300
2021-11-05T06:25+0300
dünya
saldırı
meksika
polis
otel
cinayet
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Meksika basınında çıkan habere göre, silahlı saldırganlar, Cancun kentindeki sahil kasabasında yer alan turistik bir otele saldırdı.İki kamyonla oteli basan saldırganlar, plajda bulunan 2 kişiyi infaz ettikten sonra bir turisti de hafif yaraladı.Görgü tanıklarının ifadesine göre, silahlı kişiler saldırının ardından plaj alanından tekneyle kaçtı.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı esnasında büyük korku yaşayan turistlerin ve çalışanların tehdit üzerine yere yattığı görülüyor.Eyalet Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını tahmin ediyor.
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saldırı, meksika, polis, otel, cinayet
Meksika'da otele silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar 2 kişiyi öldürdü
Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde, turistik bir otele baskın yapan silahlı kişiler, 2 kişiyi öldürdü, 1 turisti yaraladı.
Meksika basınında çıkan habere göre,
silahlı saldırganlar, Cancun kentindeki sahil kasabasında yer alan turistik bir otele saldırdı. İki kamyonla oteli basan saldırganlar, plajda bulunan 2 kişiyi infaz ettikten sonra bir turisti de hafif yaraladı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, silahlı kişiler saldırının ardından plaj alanından tekneyle kaçtı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı esnasında büyük korku yaşayan turistlerin ve çalışanların tehdit üzerine yere yattığı görülüyor.
Eyalet Başsavcılığı, olaya ilişkin
geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Yetkililer, olayın
uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını tahmin ediyor.