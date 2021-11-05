https://tr.sputniknews.com/20211105/merkel-rusya-ile-diyalog-halinde-kalmamiz-gerekiyor-1050525144.html

Merkel: Rusya ile diyalog halinde kalmamız gerekiyor

Merkel: Rusya ile diyalog halinde kalmamız gerekiyor

Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel, tüm zorluklara rağmen Moskova ile temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

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rusya

vladimir putin

almanya

angela merkel

berlin

açıklama

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Almanya’nın başkenti Berlin’de, siyaset alanındaki başarılarından dolayı Walther Rathenau Madalyası’nı aldığı törende konuşan Merkel, “Rusya ile diyalog halinde kalmamız gerekiyor. Donbas’taki çatışma ve Kırım’la ilgili durum, Avrupa düzenimizi derinden sarsmıştır, ama biri diğerini dışlamıyor” ifadesini kullandı.Almanya ve Fransa’nın Normandiya formatında Minsk Anlaşması üzerinde çalışmalara devam ettiğini söyleyen Merkel, “Almanya ve Rusya arasındaki ilişkiler hep özeldi” dedi.

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almanya

berlin

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rusya, vladimir putin, almanya, angela merkel, berlin, açıklama