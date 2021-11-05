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https://tr.sputniknews.com/20211105/merkel-rusya-ile-diyalog-halinde-kalmamiz-gerekiyor-1050525144.html
Merkel: Rusya ile diyalog halinde kalmamız gerekiyor
Merkel: Rusya ile diyalog halinde kalmamız gerekiyor
Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel, tüm zorluklara rağmen Moskova ile temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T20:04+0300
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dünya
rusya
vladimir putin
almanya
angela merkel
berlin
açıklama
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Almanya’nın başkenti Berlin’de, siyaset alanındaki başarılarından dolayı Walther Rathenau Madalyası’nı aldığı törende konuşan Merkel, “Rusya ile diyalog halinde kalmamız gerekiyor. Donbas’taki çatışma ve Kırım’la ilgili durum, Avrupa düzenimizi derinden sarsmıştır, ama biri diğerini dışlamıyor” ifadesini kullandı.Almanya ve Fransa’nın Normandiya formatında Minsk Anlaşması üzerinde çalışmalara devam ettiğini söyleyen Merkel, “Almanya ve Rusya arasındaki ilişkiler hep özeldi” dedi.
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rusya, vladimir putin, almanya, angela merkel, berlin, açıklama

Merkel: Rusya ile diyalog halinde kalmamız gerekiyor

20:04 05.11.2021
© REUTERS / POOLBerlin'deki başbakanlık konutunda haftalık kabine toplantısına başkanlık eden Angela Merkel
Berlin'deki başbakanlık konutunda haftalık kabine toplantısına başkanlık eden Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / POOL
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Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel, tüm zorluklara rağmen Moskova ile temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, siyaset alanındaki başarılarından dolayı Walther Rathenau Madalyası’nı aldığı törende konuşan Merkel, “Rusya ile diyalog halinde kalmamız gerekiyor. Donbas’taki çatışma ve Kırım’la ilgili durum, Avrupa düzenimizi derinden sarsmıştır, ama biri diğerini dışlamıyor” ifadesini kullandı.
Almanya ve Fransa’nın Normandiya formatında Minsk Anlaşması üzerinde çalışmalara devam ettiğini söyleyen Merkel, “Almanya ve Rusya arasındaki ilişkiler hep özeldi” dedi.
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