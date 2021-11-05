Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Bakırköy Sahili'nde üstgeçit üzerindeki vatandaşlar, denizin üzerinde oluşan sis tabakasını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İstanbul için yaptığı sis uyarısının ardından kentin birçok noktasında sis etkili olmaya devam ediyor.
İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü.
Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Bakırköy Sahili'nde üstgeçit üzerindeki vatandaşlar, denizin üzerinde oluşan sis tabakasını cep telefonlarıyla görüntüledi.