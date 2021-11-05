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https://tr.sputniknews.com/20211105/meteoroloji-uyarmisti-istanbulda-sis-etkili-oluyor-1050525393.html
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sis etkili oluyor
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sis etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İstanbul için yaptığı sis uyarısının ardından kentin birçok noktasında sis... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
trafik
sis
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İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Bakırköy Sahili'nde üstgeçit üzerindeki vatandaşlar, denizin üzerinde oluşan sis tabakasını cep telefonlarıyla görüntüledi.
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istanbul, trafik, sis

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sis etkili oluyor

20:14 05.11.2021 (güncellendi: 20:20 05.11.2021)
© AAİstanbul'un Beşiktaş ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İstanbul için yaptığı sis uyarısının ardından kentin birçok noktasında sis etkili olmaya devam ediyor.
İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü.
Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Bakırköy Sahili'nde üstgeçit üzerindeki vatandaşlar, denizin üzerinde oluşan sis tabakasını cep telefonlarıyla görüntüledi.
© AAİstanbul'un Beşiktaş ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.
© AA
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