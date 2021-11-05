https://tr.sputniknews.com/20211105/meteoroloji-uyarmisti-istanbulda-sis-etkili-oluyor-1050525393.html

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sis etkili oluyor

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sis etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İstanbul için yaptığı sis uyarısının ardından kentin birçok noktasında sis... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T20:14+0300

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türkiye

istanbul

trafik

sis

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İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Bakırköy Sahili'nde üstgeçit üzerindeki vatandaşlar, denizin üzerinde oluşan sis tabakasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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istanbul, trafik, sis